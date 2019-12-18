Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский призвал Раду отменить "соевые" поправки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции, в том числе производителей сои.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский встречался с фермерами, которые пожаловались на "соевые поправки"
Зеленский встречался с фермерами, которые пожаловались на "соевые поправки"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду неотложно отметить "соевые" поправки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 18 декабря.

Во время поездки в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали Зеленскому, что из-за поправок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса малые и средние производители данной продукции не могут больше ее экспортировать и получать компенсацию. Фермеры, у которых площадь земли составляет до 1 тыс. га, не могут сформировать экспортную партию сои и рапса, а потому вынуждены сбывать ее переработчикам на невыгодных условия, что приводит к потерям 20–25% прибыли с каждой тонны произведенной продукции.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил президенту, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект №2446 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур". Он предусматривает поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, включая сою и рапс.

"Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддержать отечественного фермера, а об этих поправках ничего не говорили. Обратитесь к [председателю фракции партии "Слуга народа" Давиду] Арахамии, соберите ключевых глав фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые поправки" и отменить эти "соевые поправки", – заявил Зеленский Высоцкому.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/670582810140016/

Верховная Рада проголосовала за отмену возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года. Поправку парламентарии поддержали в ходе голосования за внесение изменений в Налоговый кодекс 7 декабря 2017 года.

13 декабря эксперт по вопросам налоговой политики Игорь Палиенко заявлял, что эти поправки будут стимулировать переработку в Украине. В 2017 году 85% сои и 90% рапса экспортировали в виде сырья для дальнейшей переработки в другие страны.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, продукты, экспорт, НДС, Владимир Зеленский, Налоговый кодекс, фермеры, Слуга народа, Тарас Высоцкий, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS