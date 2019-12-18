Зеленский призвал Раду отменить "соевые" поправки

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции, в том числе производителей сои.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду неотложно отметить "соевые" поправки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 18 декабря.

Во время поездки в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали Зеленскому, что из-за поправок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса малые и средние производители данной продукции не могут больше ее экспортировать и получать компенсацию. Фермеры, у которых площадь земли составляет до 1 тыс. га, не могут сформировать экспортную партию сои и рапса, а потому вынуждены сбывать ее переработчикам на невыгодных условия, что приводит к потерям 20–25% прибыли с каждой тонны произведенной продукции.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил президенту, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект №2446 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур". Он предусматривает поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, включая сою и рапс.

"Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддержать отечественного фермера, а об этих поправках ничего не говорили. Обратитесь к [председателю фракции партии "Слуга народа" Давиду] Арахамии, соберите ключевых глав фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые поправки" и отменить эти "соевые поправки", – заявил Зеленский Высоцкому.

Верховная Рада проголосовала за отмену возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года. Поправку парламентарии поддержали в ходе голосования за внесение изменений в Налоговый кодекс 7 декабря 2017 года.

13 декабря эксперт по вопросам налоговой политики Игорь Палиенко заявлял, что эти поправки будут стимулировать переработку в Украине. В 2017 году 85% сои и 90% рапса экспортировали в виде сырья для дальнейшей переработки в другие страны.