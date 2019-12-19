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Комитет Рады рекомендовал направить законопроект Зеленского о децентрализации в Конституционный Суд

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал направить законопроект президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации в Конституционный Суд для проверки на соответствие требованиям статей 157, 158 Конституции Украины.

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Президент 13 декабря зарегистрировал в Раде проект закона №2598
Президент 13 декабря зарегистрировал в Раде проект закона №2598
Фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 18 декабря рекомендовал направить в Конституционный Суд законопроект №2598 о децентрализации, внесенный в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил "Укринформ".

Комитет рекомендовал изучить законопроект президента для получения заключения о соответствии документа требованиям статей 157, 158 Конституции Украины.

За это решение проголосовали 11 членов комитета, против высказались двое, шестеро воздержались.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2598 о внесении изменений в Конституцию страны по поводу децентрализации власти 13 декабря. 

В частности, проектом предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Ликвидируется понятие "район", вводится "округ" и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Предусмотрено, что префекта будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров. Срок пребывания префекта на должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 5 декабря заявлял, что Украина готова внести изменения в Конституцию в части децентрализации, как предусмотрено Минскими соглашениями, но ни о какой федерализации речь не идет.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, внесенный на рассмотрение Верховной Рады Зеленским, противоречит Минским соглашениям

Теги: Верховная Рада, Украина, Конституция, Конституционный Суд, самоуправление, децентрализация, Владимир Зеленский
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