Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В МИД РФ заявили, что президентские поправки в Конституцию Украины противоречат Минским соглашениям

Во внешнеполитическом ведомстве РФ высказали мнение, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским конституционные поправки не подразумевают децентрализацию страны, а являются реформой ее административно-территориального устройства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД считают, что поправки требуют корректив
В МИД считают, что поправки требуют корректив
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским, противоречит Минским соглашениям. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой российского МИД.

"На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы. Так, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением комплекса мер 2015 года и решений нормандских саммитов. Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов", – говорится в заявлении. 

Российские дипломаты считают, что многие положения упомянутого закона устарели – например, в нем говорится о сроках выборов на Донбассе в 2014 году, которые давно прошли.

"Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует коррективов", – считают в российском МИД.

Комментируя конституционные поправки, в ведомстве отметили, что "при более глубоком изучении становится ясно" – речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства.

"Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения. Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран нормандского формата. 

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2598 о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. 

В частности, проектом предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Ликвидируется понятие "район", вводится "округ" и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Предусмотрено, что префекта будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров. Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 5 декабря заявлял, что Украина готова внести изменения в Конституцию в части децентрализации, как предусмотрено Минскими соглашениями, но ни о какой федерализации речь не идет.

Теги: Россия, Украина, Конституция, МИД, Донбасс, реформы, децентрализация, изменения в Конституцию
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS