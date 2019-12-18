В МИД РФ заявили, что президентские поправки в Конституцию Украины противоречат Минским соглашениям

Во внешнеполитическом ведомстве РФ высказали мнение, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским конституционные поправки не подразумевают децентрализацию страны, а являются реформой ее административно-территориального устройства.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским, противоречит Минским соглашениям. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой российского МИД.

"На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы. Так, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением комплекса мер 2015 года и решений нормандских саммитов. Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов", – говорится в заявлении.

Российские дипломаты считают, что многие положения упомянутого закона устарели – например, в нем говорится о сроках выборов на Донбассе в 2014 году, которые давно прошли.

"Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует коррективов", – считают в российском МИД.

Комментируя конституционные поправки, в ведомстве отметили, что "при более глубоком изучении становится ясно" – речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства.

"Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения. Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран нормандского формата.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2598 о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

В частности, проектом предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Ликвидируется понятие "район", вводится "округ" и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Предусмотрено, что префекта будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров. Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 5 декабря заявлял, что Украина готова внести изменения в Конституцию в части децентрализации, как предусмотрено Минскими соглашениями, но ни о какой федерализации речь не идет.