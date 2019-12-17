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Сергей Панасюк
Сергей Панасюк

Кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Большой "зрады" в изменениях по части децентрализации нет. Но есть риски для местного самоуправления

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В соцсетях сильно "накручивают", что законопроект Зеленского по части децентрализации может повлиять на статус оккупированных территорий. Это не так. Другое дело, что может измениться количество и название областей. С одной стороны, хорошо, что убирают местные госадминистрации как исполнительные комитеты органов местного самоуправления. Но с другой – хотят внедрить префектов, которые смогут останавливать любое решение местного самоуправления. В случае внедрения процедуры с судебным обжалованием процесс может длиться годами. Это минус. Поэтому многое будет зависеть от закона о префектуре.

Да, из Конституции хотят убрать упоминание Севастополя. Но его особый статус, по сути, так и не был реализован. Вроде большой "зрады" и нет, но возникает вопрос, зачем вообще его убрали? Ведь так могут начаться догадки, что город якобы решили сдать.

Важным мне кажется вопрос общин. Потому что сейчас местное самоуправление – это право территориальной общины: жителей села, поселка, города. А вот в новых изменениях право на местное самоуправление получает территориальная единица. Но как "земля" с определенными границами может его реализовать? Это право должны иметь люди. Непонятна также система ротации председателей окружных и облсоветов.

Также мне не нравится, что не закрепили статус районов в городах. Потому что, например, в Киеве есть районы, где населения больше, чем в Луганске до оккупации. Поэтому нельзя оставлять в городе лишь один совет.

Учитывая, что многие положения будут регулироваться отдельными законами, я думаю, все эти изменения будут идти пакетом. Тогда уже будет понятно, что к чему. Но пока большой "зрады", как по мне, нет. Хотя риски для местного самоуправления есть. Особенно это касается префектуры, которая может оказаться очень нехорошей штукой.

Контроль президента со стороны Кабмина остается. Как это касалось назначения глав администраций, так теперь будет и с префектами. Поэтому я бы не говорил об узурпации исполнительной власти. А вот что касается влияния на местное самоуправление – то тут, скорее, да. Есть реальная угроза децентрализации и реформе местного самоуправления.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, самоуправление, децентрализация, изменения в Конституцию, Сергей Панасюк
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