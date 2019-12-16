Проект изменений в Конституцию по децентрализации не содержит "особого статуса" для ОРДЛО. И это – уже хорошо. Потому что соблазн был

Внесенный Зеленским проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации) не содержит "особого статуса" для ОРДЛО. И это – уже хорошая новость. Почему? Потому что соблазн был. И давление Минских соглашений было и продолжает оставаться.

Напомню: после подписания Минских соглашений Порошенко включил "особый статус" в свой проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации), проект был проголосован в первом чтении, затем завис на четыре года, потому что не нашлось 300 голосов. В результате, ни "особого статуса" (что хорошо), ни децентрализации (что плохо).

Сейчас шанс на закрепление децентрализации в Конституции появился снова. Проект Зеленского (как и проект Порошенко) в части децентрализации не совершенен, но он может быть принят Радой – двигаться вперед надо.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора