Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Коляда: История моей работы в министерстве – это пять месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад в 16 тыс. грн

Хорошие специалисты не могут работать в органах власти в Украине, так как государство не способно адекватно оплачивать их услуги, считает министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коляда: У нас нет выходных, страдает семья, заседания правительства при необходимости созываются на 4.00
Коляда: У нас нет выходных, страдает семья, заседания правительства при необходимости созываются на 4.00
Фото: Мінветеранів / Facebook

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает неэффективной систему оплаты труда и поощрений в исполнительной власти Украины. Об этом она написала в Facebook 15 января.

"Система вознаграждения и поощрения в органах исполнительной власти чрезвычайно неэффективна. Это касается как рядовых работников, так и министров. История моей работы в министерстве – это пять месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад. У министра он – 16 тыс. грн. При этом принцип работы – 24/7. И это не преувеличение. У нас нет выходных, страдает семья, заседания правительства при необходимости созываются на 4.00. Но главное – ответственность, которую должны брать на себя чиновники: десятки и сотни миллионов гривен целевых программ, сотни тысяч бенефициаров, проблемы, которые решает наша команда, имеют ургентный характер и касаются судеб тысяч наших граждан", – заявила она.

По словам Коляды, волонтерские команды при министерствах работают максимум несколько месяцев по проектному принципу.

"Хорошие специалисты банально не могут работать в органах власти – государство не способно оплачивать их услуги адекватно. Для них это также своего рода волонтерство, которое не может продолжаться долго. Через некоторое время семьи сталкиваются с банальными проблемами нехватки денег и логическими вопросами супругов: "Зачем все это?" – добавила министр.

При этом она подчеркнула, что не считает высокие зарплаты чиновников предпосылкой к борьбе с коррупцией.

"Зарплата чиновника должна быть адекватной. Для этого правительственная команда и предлагает установку KPI. Каждый чиновник должен понимать, что и для кого он делает, какие инструменты оценки эффективности и что будет на выходе. Нынешняя система поощрения – это замкнутый круг. Одни делают вид, что работают, другие – что оплачивают такую работу", – заявила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2767551913471878&id=100006512884305

Коляда была назначена главой министерства 29 августа 2019 года.

В декларации, поданной министром 3 января 2020 года, указано, что в декабре она получила почти 229 тыс. грн по основному месту работы. В посте Коляда отметила, что из этих денег заплатила почти 55 тыс. грн налогов.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, Оксана Коляда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS