Витренко: У меня был отличный стиль жизни, я встречался с партнерами в Швейцарии и США. Работа в "Нафтогазі" для меня стала стрессом

Витренко: Могу для себя оправдать, почему должен ходить по этим красным советским дорожкам – из-за критического момента в жизни моей страны Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что работа в НАК стала для него стрессом.

"Я могу для себя оправдать, почему должен ходить по этим красным советским дорожкам: из-за критического момента в жизни моей страны. При том, что я работал в лучших инвестиционных банках мира, работал в фондах частных инвестиций, где моя зарплата и премии были несопоставимы с тем, что я получаю в "Нафтогазі". У меня был отличный стиль жизни, я встречался с партнерами и инвесторами в Швейцарии и США… Честно признаюсь, работа в "Нафтогазі" для меня, и для моей семьи особенно, стала стрессом", – заявил Витренко.

Он добавил, что "давно бы все бросил, если бы знал, что кто-то другой это подхватит и успешно доведет до конца".

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Витренко с 2002 года принимал участие в проекте по разработке стратегии "Нафтогазу". Исполнительным директором НАК он стал в 2018 году.