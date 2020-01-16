Витренко: Я много чего понял, когда однажды пришел на мамин митинг. Она выступала перед толпой в 10 тыс. бабушек, которые смотрели на нее, как на мессию

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" отметил, что однажды посетил митинг своей матери, главы Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко, на котором на нее смотрели, "как на мессию".

Журналистка Наталия Двали отметила: "Удивляет, что люди с интеллектуальными способностями зачем-то соглашаются играть в политике ту роль, которую играет ваша мама". Витренко ответил, что "она не играет".

"Проблема в том, что она действительно в это все верит. У меня диаметрально противоположные взгляды. Знаете, я много чего понял, когда однажды пришел на какой-то мамин митинг. Она выступала перед толпой в 10 тысяч бабушек. И вот эти 10 тысяч пар горящих глаз, смотрящих на мою маму, как на мессию… Я вдруг понял, насколько сложно человеку пережить такое и самому не поверить в эти утопические идеи. И насколько легко перестать к самому себе относиться критически", – сказал исполнительный директор НАК.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Наталья Витренко – украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. Сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО, Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. "Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей", – сказано на сайте партии, которую возглавляет Наталья Витренко.