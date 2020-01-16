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Витренко – "Народному фронту": Яценюк сам четко говорит, что именно Россия перекрыла Украине газ

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко прокомментировал заявление "Народного фронта", появившееся в ответ на информацию, что в 2014 году не Украина перестала покупать российский газ, а РФ прекратила его поставки.

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О прекращении поставок газа Украине Витренко рассказал в интервью изданию "ГОРДОН"
О прекращении поставок газа Украине Витренко рассказал в интервью изданию "ГОРДОН"
Фото: Виталий Щербенко / Facebook

Глава партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сам говорил в 2014 году, что поставки российского газа в Украину прекратились по решению Москвы. Об этом 15 января в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко, отвечая на заявление "Народного фронта".

Топ-менеджер нефтегазовой компании сослался на видео выступления Яценюка в Верховной Раде. Он сказал, что "Россия закрыла полностью поставку газа Украине".

"Специально для "Народного фронта" приведу видео с выступлением лидера этой партии, Арсения Яценюка, перед Верховной Радой, где он сам очень четко говорит, что именно Россия перекрыла газ. Это выступление состоялось через день после прекращения поставок (17 июня 2014 года), то есть "по свежим следам", и поэтому сложно было что-то перепутать. Удивительно, что "Народный фронт" сейчас не соглашается ни с этим фактом, ни с утверждениями самого Арсения Яценюка", – отметил Витренко.

Он по пунктам прокомментировал большинство цитат из заявления политсилы. В частности, фразу, что "в марте 2014 года правительство поставило "Нафтогазу" задачу добиться от "Газпрома" справедливой цены на газ, поскольку на тот момент действовала кабальная норма предыдущего режима "бери или плати".

"Помню, как Яценюк отправил [главу "Нафтогазу" Андрея] Коболева в Москву просить "Газпром" оставить "скидку Януковича" (договор, подписанный в 2013 году четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Владимиром Путиным, который снижал стоимость газа с $400 до $268,5 за 1 тыс. м³. – "ГОРДОН"). Коболев поехал, но "Газпром" отказал. Мало того, напомнил о миллиардных неуплаченных долгах за реально поставленный газ. При чем здесь "бери или плати" – не совсем понятно", – отметил Витренко.

https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10157198144483458

В интервью изданию "ГОРДОН" Витренко заявил, что "на самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ". "Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного. Либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Мы понимали, что зиму – а она была очень холодной – мы не пройдем", – сказал топ-менеджер "Нафтогазу".

Украина несколько лет не импортирует газ по контракту с "Газпромом", закупая его на своей западной границе.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. 

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа.

Теги: Газпром, Россия, Арсений Яценюк, Украина, Народный фронт, Юрий Витренко, российский газ
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