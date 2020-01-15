"Правительство Яценюка не пошло на уступки российскому агрессору". "Народный фронт" опроверг слова Витренко о газе

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко сказал, что это не Украина отказалась от российского газа, а РФ прекратила его поставки. В "Народном фронте", чей представитель Арсений Яценюк возглавлял Кабмин Украины, заявили, что "правда противоположна".

15 января украинская партия "Народный фронт" опровергла слова исполнительного директора "Нафтогазу" Юрия Витренко, сказавшего, что поставки российского газа в Украину прекратились не потому, что от него отказалась Украина, а потому, что газ перестала поставлять Россия.

Комментарий "Народного фронта" опубликован на партийном сайте.

"Заявление... неправдиво, недобросовестно и дискредитирует Украину. Правда... противоположная. Россия была не только готова поставлять газ Украине, но и очень хотела этого в обмен на наше поражение, безопасность и независимость. Правительство Арсения Яценюка не пошло на уступки российскому агрессору. Это решение стало важной экономической, политической и даже психологической победой всей Украины", – заявили в "Народном фронте".

В политсиле отметили, что в марте 2014 года Кабинет Министров Яценюка поставил "Нафтогазу" задачу добиться от "Газпрома" справедливой цены на газ, "поскольку на тот момент действовала кабальная норма предыдущего режима "бери или плати".

"Надеясь на тогдашнюю слабость Украины, "Газпром" отверг справедливые требования нашей стороны и выдвинул неприемлемые претензии. В результате Украина в законный способ сознательно отказалась от приобретения газа на российских условиях, что в полной мере реализовано после открытия реверсных поставок из Словакии. Это красноречиво подтверждает и тот пример, что в утвержденном балансе газа на 2015 год уже не упоминается "Газпром" и содержатся указания увеличить реверсные мощности", – подчеркнули в "Народном фронте".

От Витренко потребовали "извиниться перед обществом за недостойные и ложные заявления, бросающие тень на усилия многих настоящих профессионалов и патриотов".

"Такие комментарии больше подходят российской пропаганде, чем украинскому управленцу высокого уровня", – считают в политсиле.

В интервью изданию "ГОРДОН" Витренко заявил, что "на самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ". "Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного. Либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Мы понимали, что зиму – а она была очень холодной – мы не пройдем", – сказал топ-менеджер "Нафтогазу".

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа.