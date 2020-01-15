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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Витренко: У нас с мамой договоренность, что мы не обсуждаем политику, иначе надолго перестаем друг с другом разговаривать

Исполнительный директор НАК Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" сказал, что еще до событий Революции достоинства договорился со своей матерью, главой Прогрессивной социалистической партии Украины Натальей Витренко, не обсуждать политику.

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У нас есть договоренность еще до 2014 года
У нас есть договоренность еще до 2014 года
Фото из личного архива Юрия Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что со своей матерью, главой Прогрессивной социалистической партии Украины Натальей Витренко, не обсуждает политику ради покоя членов своей семьи.

"У нас есть договоренность еще до 2014 года, что мы не обсуждаем политику, иначе доходит до того, что мы очень надолго перестаем друг с другом разговаривать. А поскольку есть внуки, есть большая семья… В общем, у нас с мамой договоренность политику не обсуждать", – сказал Витренко.

Он добавил, что считает позицию матери неправильной.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Наталья Витренко – украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, доктор экономических наук. Сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО, Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. "Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей", – сказано на сайте партии, которую возглавляет Наталья Витренко.

Теги: Наталья Витренко, политика, Юрий Витренко
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