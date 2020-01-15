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Витренко: Нет у меня никакого жирного места. У меня работа "простая" – выиграй в суде у "Газпрома" миллиарды

В интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко высказал мнение, что украинская власть заинтересована в его кандидатуре на этом посту потому, что его деятельность усиливает позиции Украины в переговорах с российской стороной.

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Витренко: Насколько понимаю логику власти, в случае с "Газпромом" я нужен, потому что нахожусь на острие борьбы
Витренко: Насколько понимаю логику власти, в случае с "Газпромом" я нужен, потому что нахожусь на острие борьбы
Фото: НВ / Facebook

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что его должностные обязанности не предполагают закупок, тендеров и распределения средств. 

"У меня никакого жирного места. Я не занимаюсь закупками и тендерами, не распоряжаюсь какими-то деньгами и ресурсами. У меня работа "простая" – выиграй в суде у "Газпрома" миллиарды. Вроде мы показали неплохие результаты", – сказал Витренко, отвечая на вопрос журналиста, почему его, топ-менеджера времен экс-президента Петра Порошенко, оставили на должности при новом президенте Владимире Зеленском.

Он высказал мнение, что власть в Украине заинтересована в его присутствии на переговорах с российским "Газпромом".

"Насколько понимаю логику власти, в случае с "Газпромом" я нужен, потому что нахожусь на острие борьбы. Не хочу употреблять военную терминологию, но в принципе, это серьезное военное противостояние. То, что я делаю, включая выигрыш в арбитраже, усиливает позиции Украины в переговорах с российской стороной", – отметил Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Витренко был одним из участников команды "Нафтогаза", работавшей в ходе разбирательств.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж, Юрий Витренко
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