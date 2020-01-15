Витренко: Объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от $60 до $600 млн в год

Объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от $60 до $600 млн в год, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"По черному рынку газа оценки очень разные, в среднем – примерно от 1% до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляется вчерную, то есть за него платится наличка… Если весь объем украинского рынка приблизительно 30 млн м³, соответственно, 10% – это 3 млн. Один м³ стоит примерно $200, то есть объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от $60 до $600 млн в год", – сказал Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью