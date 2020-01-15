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Витренко: Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки в Украину в 2014-м

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в 2014 году не смог договориться с Россией о поставках газа в Украину, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Витренко: Вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, либо оставить почти 90% украинских семей без газа
Витренко: Вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, либо оставить почти 90% украинских семей без газа
Фото из личного архива Юрия Витренко

Российский "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину в 2014 году, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"Знаете, многие политики рассказывают всем, что это они в 2014 году приняли решение отказаться от российского газа: мол, вот мы какие молодцы… На самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ. Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Мы понимали, что зиму – а она была очень холодной – мы не пройдем", – сказал Витренко.

Журналистка спросила, был ли в "Нафтогазі" разработан "условный план Б на случай, если Россия перекрывает газовый вентиль".

"Я как раз и начал тогда работать над планом Б. Тогдашний премьер-министр [Арсений] Яценюк вообще послал [главу НАК Андрея] Коболева в Москву договариваться по поводу газа. Это в марте – апреле 2014-го было. Коболев не смог договориться. Дальше начались трехсторонние переговоры: мы обратились к Европе не с просьбой "дайте нам газ", а с просьбой помочь обеспечить поставки газа из России. Все – подчеркиваю, все! – европейские политики говорили нам тогда: "Нет альтернативы российскому газу, надо как-то договориться с РФ, чтобы они возобновили вам поставки", – добавил Витренко. 

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Юрий Витренко
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