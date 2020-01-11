Из-за Крыма Украина подает против РФ обновленные иски на $5 млрд без учета процентов – Витренко

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко предполагает, что суды по искам Украины против России из-за потери имущества в оккупированном Крыму могут завершиться в конце 2020 года или в 2021-м.

Витренко сообщил, что он отвечает за экономическую сторону исков по активам в Крыму Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Украина подает обновленные иски против России из-за невозможности использовать свои активы в оккупированном Крыму. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", – сказал он.

Витренко предположил, что решение о сумме компенсаций трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге примет в конце 2020 года или в 2021 году.

Топ-менеджер "Нафтогазу" отметил, что именно он отвечает за экономическую сторону исков по активам в Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации полуострова украинские компании подали в международные инстанции иски о защите инвестиций в Крыму. Среди них – НАК "Нафтогаз України", АО "Ощадбанк", ООО "Аэропорт Бельбек", "ПриватБанк", ООО "Лугзор", компания "Стабил", ООО "Эверест" и другие.

В частности, в октябре 2014 года иск подало ПАО "Укрнафта", иск приняли к рассмотрению весной 2016 года. 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по договору. РФ обжаловала данное решение в Верховном суде Швейцарии, но тот в октябре 2018 отклонил российский иск. 12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу "Укрнафти" почти $44,5 млн. На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты начиная с 22 апреля 2014 года.

9 января 2020 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение о выплате 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму.