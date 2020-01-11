Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Из-за Крыма Украина подает против РФ обновленные иски на $5 млрд без учета процентов – Витренко

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко предполагает, что суды по искам Украины против России из-за потери имущества в оккупированном Крыму могут завершиться в конце 2020 года или в 2021-м.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Витренко сообщил, что он отвечает за экономическую сторону исков по активам в Крыму
Витренко сообщил, что он отвечает за экономическую сторону исков по активам в Крыму
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Украина подает обновленные иски против России из-за невозможности использовать свои активы в оккупированном Крыму. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", – сказал он.

Витренко предположил, что решение о сумме компенсаций трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге примет в конце 2020 года или в 2021 году.

Топ-менеджер "Нафтогазу" отметил, что именно он отвечает за экономическую сторону исков по активам в Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации полуострова украинские компании подали в международные инстанции иски о защите инвестиций в Крыму. Среди них – НАК "Нафтогаз України", АО "Ощадбанк", ООО "Аэропорт Бельбек", "ПриватБанк", ООО "Лугзор", компания "Стабил", ООО "Эверест" и другие.

В частности, в октябре 2014 года иск подало ПАО "Укрнафта", иск приняли к рассмотрению весной 2016 года. 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по договору. РФ обжаловала данное решение в Верховном суде Швейцарии, но тот в октябре 2018 отклонил российский иск. 12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу "Укрнафти" почти $44,5 млн. На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты начиная с 22 апреля 2014 года.

9 января 2020 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение о выплате 12 украинским компаниям ₣80 млн (около $82,1 млн) компенсации за экспроприацию имущества в оккупированном РФ Крыму.

Теги: Россия, Крым, Украина, активы, Юрий Витренко, имущество, иск, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS