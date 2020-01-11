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ДЕНЬГИ

Топ-менеджмент "Нафтогазу", добившийся выплаты "Газпромом" почти $3 млрд, получит 1% от этой суммы – Витренко

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что еще не подсчитывал размер премии, которая полагается ему за переговоры с "Газпромом", итогом которых стала выплата Украине почти $3 млрд.

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Витренко сообщил, что выплата премий предусмотрена договором
Витренко сообщил, что выплата премий предусмотрена договором
Фото: Виталий Щербенко / Facebook

Топ-менеджмент "Нафтогазу", который добился от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премии в размере 1% от этой суммы. Об этом 8 января сообщил LIGA.net исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", – сказал он.

На вопрос, подсчитал ли он уже свою премию, Витренко ответил: "Нет, не считал".

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

18 июня 2019 года Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам госкомпаний.

"Главком" со ссылкой на проект финансового плана "Нафтогазу" на 2019 год сообщал, что топ-менеджерам компании в 2019 году планировалось выплатить в среднем по $2,2 млн.

21 декабря в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это. 27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд.

В январе 2020 года Коболев заявил, что его компания не будет тратить полученные от "Газпрома" деньги без согласования с Кабинетом Министров Украины.

Теги: Газпром, НАК Нафтогаз, переговоры, премия, Стокгольмский арбитраж, деньги, выплаты, вознаграждение, Юрий Витренко
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