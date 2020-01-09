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Коболев заявил, что "Нафтогаз" не будет тратить полученные от "Газпрома" $2,9 млрд без согласования с правительством

Глава "Нафтогазу України" Андрей Коболев считает, что деньги, которые Украина получила от российского "Газпрома" по решению Стокгольского арбитража, следует потратить не на "проедание", а на вещи, которые в будущем будут приносить дополнительную экономическую ценность.

Коболев: Мы пока ничего из полученных от "Газпрома" денег не потратили, они ждут решения вопроса
Коболев: Мы пока ничего из полученных от "Газпрома" денег не потратили, они ждут решения вопроса
Фото: EPA

НАК "Нафтогаз України" не будет тратить деньги, полученные от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, не посоветовавшись с украинским правительством. Об этом глава "Нафтогазу" Андрей Коболев сказал в интервью журналистке Татьяне Даниленко, которое опубликовали на канале компании в YouTube 8 января.

"Деньги, которые сейчас есть у "Нафтогазу"... Мы ожидаем разговора с акционером, то есть, с правительством – как акционер видит дивиденды, налоговую политику. Мы пока ничего из них не потратили, они ждут решения этого вопроса", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогазу" считает, что эти деньги следует потратить не на "проедание", а на вещи, которые в будущем будут приносить дополнительную экономическую ценность.

"Такими вещам я щитаю энергоэффективность, добычу [газа], инфраструктурные проекты. Я бы предлагал их тратить деньги на эти вещи", – добавил он. 

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это.

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд.

Новый договор на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан 30 декабря.

Теги: Газпром, Кабинет Министров, газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Стокгольмский арбитраж
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