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Витренко: У нас была огромная проблема с правительством Гройсмана

По словам исполнительного директора "Нафтогазу" Юрия Витренко, Кабмин Владимира Гройсмана хотел провести анбандлинг способом, который разрушал позицию Украины в Стокгольмском арбитраже.

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Витренко считает, что предыдущий Кабмин хотел провести анбандлинг не по европейским требованиям
Витренко считает, что предыдущий Кабмин хотел провести анбандлинг не по европейским требованиям
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Кабинет Министров Владимира Гройсмана мешал создавать независимого от "Нафтогазу" оператора газотранспортной системы Украины. Об этом исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил 11 января "Радіо Свобода".

"Виноватых не хочется искать. Но у нас была огромная проблема с правительством Гройсмана, который хотел проводить анбандлинг способом, который не соответствовал европейским требованиям и разрушал нашу юридическую позицию в Стокгольмском арбитраже. Мы должны прямо об этом говорить", – сказал он.

По словам топ-менеджера "Нафтогазу", отсоединение "Укртрансгазу", которое называли анбандлингом, – "никакой не анбандлинг, это просто перераспределение контроля над денежными потоками".

"Если бы это решение не было изменено и не был возвращен "Укртрансгаз", мы не выиграли бы Стокгольмский арбитраж по транзитному делу. Вместо того, чтобы получить из России $3 млрд, мы должны были бы платить "Газпрому" за отобранный газ по сниженной цене $2 млрд! Кто за это ответил бы?" – объяснил Витренко.

17 ноября 2019 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

Подписанный президентом Украины закон №314 IX вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".

Теги: Украина, Кабинет Министров, Владимир Гройсман, Укртрансгаз, Стокгольмский арбитраж, Юрий Витренко, анбандлинг, Оператор газотранспортной системы Украины
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