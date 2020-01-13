Витренко: У нас была огромная проблема с правительством Гройсмана

Кабинет Министров Владимира Гройсмана мешал создавать независимого от "Нафтогазу" оператора газотранспортной системы Украины. Об этом исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил 11 января "Радіо Свобода".
"Виноватых не хочется искать. Но у нас была огромная проблема с правительством Гройсмана, который хотел проводить анбандлинг способом, который не соответствовал европейским требованиям и разрушал нашу юридическую позицию в Стокгольмском арбитраже. Мы должны прямо об этом говорить", – сказал он.
По словам топ-менеджера "Нафтогазу", отсоединение "Укртрансгазу", которое называли анбандлингом, – "никакой не анбандлинг, это просто перераспределение контроля над денежными потоками".
"Если бы это решение не было изменено и не был возвращен "Укртрансгаз", мы не выиграли бы Стокгольмский арбитраж по транзитному делу. Вместо того, чтобы получить из России $3 млрд, мы должны были бы платить "Газпрому" за отобранный газ по сниженной цене $2 млрд! Кто за это ответил бы?" – объяснил Витренко.
17 ноября 2019 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.
Подписанный президентом Украины закон №314 IX вступил в силу 11 декабря.
17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".
24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".