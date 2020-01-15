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Витренко: Я не госчиновник, работаю по контракту. Не я выписывал себе эти премии, а руководство. Какие ко мне претензии?

Исполнительный директор НАК Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" сказал, что понимает, почему украинцы негативно восприняли большие премии для топ-менеджмента "Нафтогазу".

Витренко: Людей надо понимать, они давно никому не верят
Витренко: Людей надо понимать, они давно никому не верят
Фото: НВ / Facebook

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в рабочем контракте у него прописана, в том числе, сумма премиальных. Так он прокомментировал резонанс вокруг вознаграждения в 1% для топ-менеджмента, добившегося выплаты "Газпромом" почти $3 млрд.

Он подчеркнул, что понимает, почему люди негативно восприняли премии в "Нафтогазі". 

"Людей надо понимать, они давно никому не верят, говорят: "Мы не можем проверить, честно получены премии или нет". Скажу лишь, что премии были выплачены только из тех денег, которые мы реально получили от "Газпрома". Кроме того, я никакой не госчиновник, я работаю по контракту, где у меня прописана в том числе сумма премиальных. Не я выписывал себе эти премии, это делало руководство. Какие ко мне претензии? Но я понимаю, откуда берется это недоверие в людях, которых почти 30 лет обманывали, поэтому я их не упрекаю", – подчеркнул Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

8 января он сообщил, что топ-менеджмент "Нафтогазу", который добился от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премии в размере 1% от этой суммы. Витренко отметил, что еще не подсчитывал своей доли.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

18 июня 2019 года Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам госкомпаний.

Теги: Газпром, Украина, НАК Нафтогаз, премия, вознаграждение, Юрий Витренко
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