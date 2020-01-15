Витренко: Меня прослушивают украинская, русская и, возможно, американская разведки

Витренко считает, что его прослушивают несколько разведок Фото: ЕРА

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" высказал предположение, что его прослушивают ряд иностранных и украинская разведки.

Отвечая на вопрос журналиста, не проверяет ли он свой кабинет на наличие прослушивающих устройств, Витренко ответил: "Нет. Меня и так прослушивают украинская, русская и, возможно, американская разведки. Может, еще кто-то".

Он добавил, что понимание такой вероятности помогает контролировать собственные слова.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Витренко – украинский экономист и финансист. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України", член Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".