Витренко: Я был, честно говоря, немножко в шоке. Не каждый день приходится спорить с Путиным

Витренко: Путин хочет показывать себя человеком, который знает, о чем говорит Фото: president.gov.ua

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года ему пришлось напрямую обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы газовых отношений между двумя странами.

"Путин за столом переговоров сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки и так далее – мне пришлось много времени эти детали с ним напрямую обсуждать", – отметил Витренко.

По его словам, он впервые общался лично с российским президентом.

"Я был, честно говоря, немножко в шоке... Не каждый день приходится спорить с Путиным, тем более я не собирался с ним там встречаться", – подчеркнул исполнительный директор "Нафтогазу".

По его мнению, тот факт, что Путин знал детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема.

"Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя человеком, который знает, о чем говорит", – добавил Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже газовый вопрос "был разблокирован", заявил президент Украины Владимир Зеленский. "В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно. Why not… Я думаю, у нас все будет хорошо", – сказал президент Украины.

Витренко на полях саммита заявил, что Зеленский и Путин договорились продолжить газовые переговоры.

Путин в ночь на 10 декабря заявил на совместной пресс-конференции лидеров "Нормандской четверки" в Париже, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.