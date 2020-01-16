Витренко: Накануне саммита мне сказали срочно вылетать в Париж. Вся украинская делегация приехала раньше, в воскресенье, я – в понедельник

Витренко заявил, что формально присутствовал на саммите в Париже как советник украинского президента Фото из личного архива Юрия Витренко

Накануне саммита "Нормандской четверки" во Франции исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко попросили срочно вылетать в Париж. Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Накануне саммита мне позвонили и сказали срочно первым рейсом вылетать в Париж. Вся украинская делегация приехала раньше, в воскресенье, я прилетел в понедельник. Почему меня вызвали? Думаю, когда наша делегация увидела в составе российской делегации [главу "Газпрома" Алексея] Миллера и [министра энергетики РФ Александра] Новака осознала: от нас на переговорах тоже должен быть кто-то, разбирающийся в газе. В итоге вызвали меня и [министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея] Оржеля", – заявил Витренко.

Он также отметил, что формально присутствовал на саммите как советник президента Украины Владимира Зеленского, а не представитель "Нафтогазу".

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже газовый вопрос "был разблокирован", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Витренко на полях саммита говорил, что Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились продолжить газовые переговоры.

Путин в ночь на 10 декабря сообщил на совместной пресс-конференции лидеров "Нормандской четверки" в Париже, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.