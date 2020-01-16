Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Витренко: Накануне саммита мне сказали срочно вылетать в Париж. Вся украинская делегация приехала раньше, в воскресенье, я – в понедельник

Когда украинская сторона на саммите в Париже увидела в составе российской делегации главу "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики РФ Александра Новака, пришло понимание: на переговорах со стороны Украины тоже должен быть кто-то, разбирающийся в газе. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Витренко заявил, что формально присутствовал на саммите в Париже как советник украинского президента
Витренко заявил, что формально присутствовал на саммите в Париже как советник украинского президента
Фото из личного архива Юрия Витренко

Накануне саммита "Нормандской четверки" во Франции исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко попросили срочно вылетать в Париж. Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Накануне саммита мне позвонили и сказали срочно первым рейсом вылетать в Париж. Вся украинская делегация приехала раньше, в воскресенье, я прилетел в понедельник. Почему меня вызвали? Думаю, когда наша делегация увидела в составе российской делегации [главу "Газпрома" Алексея] Миллера и [министра энергетики РФ Александра] Новака осознала: от нас на переговорах тоже должен быть кто-то, разбирающийся в газе. В итоге вызвали меня и [министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея] Оржеля", – заявил Витренко.

Он также отметил, что формально присутствовал на саммите как советник президента Украины Владимира Зеленского, а не представитель "Нафтогазу".

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже газовый вопрос "был разблокирован", заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Витренко на полях саммита говорил, что Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились продолжить газовые переговоры

Путин в ночь на 10 декабря сообщил на совместной пресс-конференции лидеров "Нормандской четверки" в Париже, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, переговоры, Париж, нормандский формат, Владимир Зеленский, Юрий Витренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Анатолий Анатолич показал татуированный торс
Анатолий Анатолич показал татуированный торс
  "Кролик Питер 2". Вышел трейлер фильма с элементами анимации. Видео
  "Кролик Питер 2". Вышел трейлер фильма с элементами анимации. Видео
"Врачи сделали все возможное". Лихута рассказал о проблемах со здоровьем
"Врачи сделали все возможное". Лихута рассказал о проблемах со здоровьем
"Как же хорошо на улице!". Галкин показал, как его дети проводят зимой время на территории перед домом
"Как же хорошо на улице!". Галкин показал, как его дети проводят зимой время на территории перед домом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS