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Найем о своей зарплате: Можно выбирать, что ближе – воры с откатами или менеджеры с амбициями и белыми зарплатами

Заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем задекларировал 176 тыс. грн зарплаты за декабрь 2019 года. Он отметил, что эта сумма может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов его работы.

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Найем: Не было никогда "зарплаты в 300 тыс."
Найем: Не было никогда "зарплаты в 300 тыс."
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем задекларировал полученные 27 декабря 2019 года 176 тыс. грн зарплаты. Это указано в его электронной декларации, опубликованной 4 января в Едином реестре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В Facebook Найем заявил, что такой является его зарплата в концерне, а задекларированные в декабре 2019 года 310,6 тыс. грн – премии и надбавки за предыдущий период работы.

"Не было никогда "зарплаты в 300 тыс". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне. Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании", – заявил он.

Найем отметил, что у предыдущего руководства концерна официально зарплаты были вдвое ниже.

"Результаты" нам и стране еще долго разгребать. А об их неофициальных доходах мы узнавали от [журналиста-расследователя Дениса] Бигуса и Национального антикоррупционного бюро. Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной белой и открыто задекларированной зарплатой", – заявил он.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10216896899600810

Найем был нардепом Верховной Рады VIII созыва. До этого работал журналистом.

Найем сообщил о назначении на должность заместителя гендиректора концерна 21 ноября 2019 года.

Теги: зарплата, Мустафа Найем, Укроборонпром, электронное декларирование
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