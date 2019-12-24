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Мустафа Найем
Мустафа Найем

Народный депутат Украины VIII cозыва. Заместитель гендиректора "Укроборонпрома".


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"Укроборонпром" возобновил контракт на поставку ВСУ 45 единиц БТР-4Е. Это позволило Харьковскому конструкторскому бюро избежать остановки работы

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"Укроборонпром" возобновил контракт на поставку 45 единиц БТР-4Е Вооруженным силам.

Это тот самый контракт про "финскую сталь", из-за которого летом этого года разгорелся скандал, и о котором были написаны и сняты материалы Bihus.info и "Зеркала недели".

Контракт был подписан в декабре 2016 года, финансировал изготовление БТР за счет кредита под госгарантии. За три года Вооруженные силы не получили ни одной единицы техники. Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова оказалось на грани банкротства. Начиная с июля предприятие ежемесячно выплачивало миллионы гривен штрафных санкций, пени и процентов по кредиту. Помимо этого, копились долги по заработной плате и коммунальным платежам. А отключение электроэнергии и отсутствие отопления в производственных помещениях накануне зимы угрожали полной остановкой завода.

Первые переговоры по спасению контракта состоялись вначале сентября. На сегодняшний день контракт полностью восстановлен. Военная приемка уже приняла 12 единиц техники, БТРы поехали в 92-ю механизированную бригаду ВСУ. Оставшиеся 33 единицы техники должны быть поставлены до 31 августа 2020 года.

Это один из крупнейших контрактов предприятий концерна в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Его сумма – 1,5 млрд грн. Для нашей команды это был еще и управленческий вызов, поскольку возобновление контракта было бы невозможно без вовлечения органов государственной власти и восстановления утраченного доверия.

Дело в том, что на момент прихода нового руководства концерна контракт уже был сорван – сроки поставки военной техники закончились в июне 2019 года. Из-за наступивших штрафных санкций и уже понесенных убытков ни Министерство обороны, ни тем более руководство концерна юридически не могли взять на себя обязательства по расторжению или продлению контракта.

К разрешению проблемного контракта подключились лично президент и премьер-министр. Поручение главы государства и последующее решение Кабинета Министров дало возможность Министерству обороны подписать допсоглашение, а ХКБМ – возобновить производство военной техники.

И, конечно, надо отметить огромную роль Минэкономики и Министерства финансов, без которых это вообще было бы невозможно.

Кстати, важная деталь – для изготовления корпусов бронетранспортеров, в соответствии с конструкторской документацией, будет использоваться броня украинского производства марки "71".

Отдельно по-человечески хотелось бы поблагодарить тех, кто лично на протяжении четырех месяцев в ежедневном режиме помогал в разрешении вопроса – замминистра экономики Светлану Панаиотиди, замминистра обороны Анатолия Петренко, замминистра финансов Василия Шкуракова и лично директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ Эдуарда Могилу.

И я поздравляю 92-ю отдельную механизированную бригаду с полученной техникой, а сотрудников ХКБМ – с оплатой первой партии техники и получением 278 млн грн.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Мустафа Найем, Укроборонпром, БТР, машиностроение, ВСУ
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