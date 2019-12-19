Критериями успешности "Укроборонпрома" теперь станут не лояльность к политикам и чиновникам, а четкие финансовые показатели

"Укроборонпром": бизнес вместо крышевания.

Государственный концерн "Укроборонпром" оказался в десятке крупнейших госкомпаний, в которых будут внедрены стандарты корпоративного управления ОЭСР в 2020 году. Это вчерашнее решение правительства и оно означает конец дискуссии вокруг того, чем должен быть концерн – квазиминистерством на ручном управлении или социально ответственным, но все же бизнесом с понятными показателями и инструментами контроля.

Критериями успешности концерна станут не лояльность к политикам и чиновникам, а четкие финансовые показатели. А вместо имитации контроля в виде бесконечных уголовных производств должны прийти регулярный внешний и внутренний аудит.

При этом "Укроборонпром" потеряет все регуляторные функции, которыми был наделен Виктором Януковичем еще в 2010 году, а все органы управления концерна будут приведены в соответствие с правилами ведения современного прозрачного бизнеса.

Надо отметить, что концерн – единственное крупное объединение госкомпаний, в которой за все время ее существования не внедрялись принципы корпоративного управления. Мы до сих пор управляемся не общими для всех правилами, а специально принятым законом, который по факту и является нашим уставом.

Мой личный KPI на следующий год – донести до всех заинтересованных лиц необходимость принятия закона о корпоратизации "Укроборонпрома" и его принятие Верховной Радой. Предварительный проект этого закона уже разработан юридическим департаментом концерна и в ближайшее время будет передан правительству и профильному комитету Верховной Рады.

Помимо концерна, в списке приоритетов правительства также оказались НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Укрпошта", "Энергоатом", "Укргідроенерго" и другие, Администрация морских портов Украины, международный аэропорт Борисполь и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины. За что отдельная благодарность министру экономики Тимофею Милованову, его первому заместителю Павлу Кухте и нашему большому партнеру – замминистра экономики Светлане Панаиотиди.



Для справки. Организация европейского экономического сотрудничества (ОЭСР) – объединение стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

Если коротко, стандарты ОЭСР – это свод правил "гигиены" ведения бизнеса, которые, в сущности, сводятся к четырем простым составляющим: подотчетность, открытость, прозрачность и ответственность. Эти принципы, с одной стороны, гарантируют акционерам надежность капиталовложений и получения полной и объективной информации о деятельности компании; а с другой – четко разграничивают функции и роли собственников и органов управления компании.

Напомню, единственным акционером концерна "Укроборонпром" является государство в лице Кабинета Министров, назначенного высшим представительским органом власти – Верховной Радой Украины.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора