Клуб читателей
ГОРДОН
 
Мустафа Найем
Мустафа Найем

Народный депутат Украины VIII cозыва. Заместитель гендиректора "Укроборонпрома".


все материалы автора

Критериями успешности "Укроборонпрома" теперь станут не лояльность к политикам и чиновникам, а четкие финансовые показатели

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

"Укроборонпром": бизнес вместо крышевания.

Государственный концерн "Укроборонпром" оказался в десятке крупнейших госкомпаний, в которых будут внедрены стандарты корпоративного управления ОЭСР в 2020 году. Это вчерашнее решение правительства и оно означает конец дискуссии вокруг того, чем должен быть концерн – квазиминистерством на ручном управлении или социально ответственным, но все же бизнесом с понятными показателями и инструментами контроля.

Критериями успешности концерна станут не лояльность к политикам и чиновникам, а четкие финансовые показатели. А вместо имитации контроля в виде бесконечных уголовных производств должны прийти регулярный внешний и внутренний аудит.

При этом "Укроборонпром" потеряет все регуляторные функции, которыми был наделен Виктором Януковичем еще в 2010 году, а все органы управления концерна будут приведены в соответствие с правилами ведения современного прозрачного бизнеса. 

Надо отметить, что концерн – единственное крупное объединение госкомпаний, в которой за все время ее существования не внедрялись принципы корпоративного управления. Мы до сих пор управляемся не общими для всех правилами, а специально принятым законом, который по факту и является нашим уставом.

Мой личный KPI на следующий год – донести до всех заинтересованных лиц необходимость принятия закона о корпоратизации "Укроборонпрома" и его принятие Верховной Радой. Предварительный проект этого закона уже разработан юридическим департаментом концерна и в ближайшее время будет передан правительству и профильному комитету Верховной Рады.

Помимо концерна, в списке приоритетов правительства также оказались НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Укрпошта", "Энергоатом", "Укргідроенерго" и другие, Администрация морских портов Украины, международный аэропорт Борисполь и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины. За что отдельная благодарность министру экономики Тимофею Милованову, его первому заместителю Павлу Кухте и нашему большому партнеру – замминистра экономики Светлане Панаиотиди.

Для справки. Организация европейского экономического сотрудничества (ОЭСР) – объединение стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

Если коротко, стандарты ОЭСР – это свод правил "гигиены" ведения бизнеса, которые, в сущности, сводятся к четырем простым составляющим: подотчетность, открытость, прозрачность и ответственность. Эти принципы, с одной стороны, гарантируют акционерам надежность капиталовложений и получения полной и объективной информации о деятельности компании; а с другой – четко разграничивают функции и роли собственников и органов управления компании.

Напомню, единственным акционером концерна "Укроборонпром" является государство в лице Кабинета Министров, назначенного высшим представительским органом власти – Верховной Радой Украины.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Мустафа Найем, Укроборонпром
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове
Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки" G
Владимир ПОПОВ
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS