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Инфографика

В декабре Гончарук получил меньшую зарплату, чем большинство членов Кабмина. Инфографика

В декабре 2019 года резко повысились зарплаты членов Кабинета Министров Украины. Об этом сообщают "Українські новини", разместив инфографику с суммами выплат большинству членов правительства. Самая высокая зарплата указана у главы МИД Вадима Пристайко (234 тыс. грн), самая низкая – у министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета (17 тыс. грн). У премьер-министра Алексея Гончарука – 76 тыс. грн. Всего указаны зарплаты 10 членов Кабмина из 19.
 
| Сегодня 22.31 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, Кабинет Министров, зарплата, Дмитрий Дубилет, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук
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