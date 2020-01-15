В декабре Гончарук получил меньшую зарплату, чем большинство членов Кабмина. Инфографика
В декабре 2019 года резко повысились зарплаты членов Кабинета Министров Украины. Об этом сообщают "Українські новини", разместив инфографику с суммами выплат большинству членов правительства. Самая высокая зарплата указана у главы МИД Вадима Пристайко (234 тыс. грн), самая низкая – у министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета (17 тыс. грн). У премьер-министра Алексея Гончарука – 76 тыс. грн. Всего указаны зарплаты 10 членов Кабмина из 19.
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Экс-министр социальной политики Павел Розенко сообщил о повышении зарплат украинским топ-чиновникам в три с половиной – пять раз, а нардепам – в два с половиной раза. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов опроверг эту информацию. Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие.→
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