Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси

1 января 2020 года минимальна заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте стала выше, чем в Беларуси и России, впервые с 2008 года, сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

С 1 января 2020 года в Украине в долларовом эквиваленте минималка составляет $199, в РФ – почти $196, в Беларуси – $178 Фото: pixabay.com

1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине повысилась до 4723 грн и превысила размер минималки в России и Беларуси. Это случилось впервые с 2008 года, сообщил в Facebook заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", – отметил он.

В России минимальная заработная плата с 1 января 2020 года установлена на уровне 12 130 рублей, что по курсу Центрального банка РФ на 1 января составляет $195,9.

В Беларуси минималка повысилась до 375 белорусских рублей в 2020 году. Согласно курсу Нацбанка Беларуси на 1 января, эта сумма эквивалентна $178.

28 декабря министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев превысила докризисные (2013 год) доходы на 18%. По данным Госстата, в ноябре средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 769 грн. В годовом измерении, по состоянию на ноябрь, эта цифра выросла на 16,6%.

Милованов сообщал, что самая высокая средняя зарплата по итогам второго квартала 2019 года была в Мариуполе Донецкой области – 17 114 грн.