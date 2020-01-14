Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Высокая зарплата – предохранитель от коррупции". Соцсети обсуждают повышение зарплат нардепам

Экс-министр социальной политики Павел Розенко сообщил о повышении зарплат украинским топ-чиновникам в три с половиной – пять раз, а нардепам – в два с половиной раза. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов опроверг эту информацию. Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие.

Нардепам проиндексировали зарплаты
Нардепам проиндексировали зарплаты
Фото: rada.gov.ua

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов — в два с половиной раза, до более 100 тыс. грн в месяц. Комментирую эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн в связи "с прожиточным минимумом".

Пользователи соцсетей не оставили эту информацию без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Адекватные зарплаты депутатам и госслужащим должны быть", - поделился мнением частный предприниматель, бизнес-консультант, блогер Юрий Богданов.

https://www.facebook.com/iu.bogdanov/posts/3408568942549008

"Чиновникам надо платить нормальную зарплату. О сумме можно дискутировать, но озвученные цифры не являются выдающимися для Киева. Высокая зарплата и пристальное внимание антикоррупционных органов может дать неплохой результат. Хотя если кто-то хочет украсть миллионы, то никакого повышения не хватит. Среди защитников высоких зарплат и премий чиновникам продолжает звучать аргумент: "Высокая зарплата - предохранитель от коррупции". Предохранитель от коррупции - независимая работа правоохранительных органов", - считает журналист Роман Цимбалюк.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/2935615879804997

"Нашему обществу надо отвыкать от совковой уравниловки и привыкать к тому, что высококвалифицированные специалисты получают высокие зарплаты за свою работу. И не важно замминистра это или министр, депутат или руководитель госкомпании, но если он профессионал и показывает результат, то ничего страшного нет в том, что его зарплата на уровне топ-менеджера в частном секторе. За знания, опыт, качество и результат надо платить", отметил экс-нардеп Борислав Береза. 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/3974886442537432

Береза добавил: "С четвертого этажа Офиса президента пришла информация, что Зеленский разозлился из-за высоких зарплат министров, замминистров и руководителей государственных предприятий. Мол, это плохо влияет на его рейтинг. Интересная логика. Наличие насильника Иванисова, который стал депутатом от "Слуги народа", в сессионном зале его не раздражает. И не злит то, что Богдан Яременко заказывал проституток, сидя на сессии ВР, и после этого про него написали все СМИ в мире, но он остается главой комитета по внешней политике. А еще его, видимо, совсем не расстраивает то, что депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, пойдя в эфир пропагандистского российского первого канала, сказал кремлевской марионетке и главе донецких сепаров Пушилину: "Мы с Вами на одной стороне". Не то злит президента, ох, не то".

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/3978518205507589

"Людям не нравятся высокие зарплаты чиновников и депутатов. Но правда такая: или высокие зарплаты от государства, или конверты. Третьего не дано", - написал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3286500774709647

"Среди защитников высоких зарплат и премий чиновникам продолжает звучать аргумент: "Высокая зарплата - предохранитель от коррупции". Предохранитель от коррупции - независимая работа правоохранительных органов", - считает журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/2658624084207097

Ткач добавил, что "когда они говорили, что перемены нужно начинать с себя, никто не думал, что они начнут с зарплат".

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/2658425947560244

"Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что специалистам на госслужбе следует платить больше, чем в коммерческих компаниях. "Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины", - уточнил он.

https://www.facebook.com/Borodyanskiy.Volodymyr/posts/1346682955503752

"В связи с повышением зарплаты народным депутатам, столичные путаны отменили табу", - пошутил блогер Виктор Литовченко.

https://www.facebook.com/vlyt.ua/posts/2602617413121302

Теги: Павел Розенко, зарплата, Борислав Береза, народные депутаты, Роман Цимбалюк, индексация зарплат, Сергей Фурса, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS