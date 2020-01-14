"Высокая зарплата – предохранитель от коррупции". Соцсети обсуждают повышение зарплат нардепам

Экс-министр социальной политики Павел Розенко сообщил о повышении зарплат украинским топ-чиновникам в три с половиной – пять раз, а нардепам – в два с половиной раза. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов опроверг эту информацию. Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие.

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов — в два с половиной раза, до более 100 тыс. грн в месяц. Комментирую эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн в связи "с прожиточным минимумом".

Пользователи соцсетей не оставили эту информацию без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Адекватные зарплаты депутатам и госслужащим должны быть", - поделился мнением частный предприниматель, бизнес-консультант, блогер Юрий Богданов.

"Чиновникам надо платить нормальную зарплату. О сумме можно дискутировать, но озвученные цифры не являются выдающимися для Киева. Высокая зарплата и пристальное внимание антикоррупционных органов может дать неплохой результат. Хотя если кто-то хочет украсть миллионы, то никакого повышения не хватит. Среди защитников высоких зарплат и премий чиновникам продолжает звучать аргумент: "Высокая зарплата - предохранитель от коррупции". Предохранитель от коррупции - независимая работа правоохранительных органов", - считает журналист Роман Цимбалюк.

"Нашему обществу надо отвыкать от совковой уравниловки и привыкать к тому, что высококвалифицированные специалисты получают высокие зарплаты за свою работу. И не важно замминистра это или министр, депутат или руководитель госкомпании, но если он профессионал и показывает результат, то ничего страшного нет в том, что его зарплата на уровне топ-менеджера в частном секторе. За знания, опыт, качество и результат надо платить", отметил экс-нардеп Борислав Береза.

Береза добавил: "С четвертого этажа Офиса президента пришла информация, что Зеленский разозлился из-за высоких зарплат министров, замминистров и руководителей государственных предприятий. Мол, это плохо влияет на его рейтинг. Интересная логика. Наличие насильника Иванисова, который стал депутатом от "Слуги народа", в сессионном зале его не раздражает. И не злит то, что Богдан Яременко заказывал проституток, сидя на сессии ВР, и после этого про него написали все СМИ в мире, но он остается главой комитета по внешней политике. А еще его, видимо, совсем не расстраивает то, что депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, пойдя в эфир пропагандистского российского первого канала, сказал кремлевской марионетке и главе донецких сепаров Пушилину: "Мы с Вами на одной стороне". Не то злит президента, ох, не то".

"Людям не нравятся высокие зарплаты чиновников и депутатов. Но правда такая: или высокие зарплаты от государства, или конверты. Третьего не дано", - написал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Среди защитников высоких зарплат и премий чиновникам продолжает звучать аргумент: "Высокая зарплата - предохранитель от коррупции". Предохранитель от коррупции - независимая работа правоохранительных органов", - считает журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

Ткач добавил, что "когда они говорили, что перемены нужно начинать с себя, никто не думал, что они начнут с зарплат".

"Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что специалистам на госслужбе следует платить больше, чем в коммерческих компаниях. "Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины", - уточнил он.

"В связи с повышением зарплаты народным депутатам, столичные путаны отменили табу", - пошутил блогер Виктор Литовченко.