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В Кабмине в пять раз повысили зарплаты? Гончарук утверждает, что таким образом борется с коррупцией. Главное

В начале недели бывший вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что высшие государственные чиновники – в частности, министры и народные депутаты – повысили себе зарплаты в 2,5–5 раз. В Верховной Раде эту информацию опровергли, тогда как премьер Алексей Гончарук считает, что только так можно справиться с коррупцией во власти. “ГОРДОН” рассказывает, сколько получают депутаты и министры и действительно ли им в несколько раз повысили зарплаты.

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Некоторые министры получили за декабрь прошлого года почти в пять раз больше, чем получали их предшественники
Некоторые министры получили за декабрь прошлого года почти в пять раз больше, чем получали их предшественники
Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

С чего начался зарплатный скандал?

13 января бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко написал в Facebook, что министры и их заместители получают в 3,5–5 раз больше, чем в предыдущем правительстве. По его информации, с 1 января должны поднять зарплату и народным депутатам.

“Активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в размере 200–500 тыс. грн. Обращаю внимание, что увеличение заработных плат министрам и их заместителям произошло по всем министерствам (в среднем в 3,5–5 раз)! По моей информации, с 1 января 2020 года в 2,5 раза будет увеличена зарплата и народным депутатам! Она будет превышать 100 тыс. грн”, – написал бывший чиновник.

https://www.facebook.com/pavlo.rozenko/posts/2975388429190118

Сколько вообще получают министры? 

В соответствии с законом, зарплата госслужащих состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет (3% оклада за каждый год на госслужбе, но не больше 50% оклада), надбавки за ранг (от 200 до 1000 грн) и премии (не больше 30% оклада за год). Также могут устанавливаться надбавки за дополнительную нагрузку, интенсивность труда, доступ к гостайне, научные звания и знание иностранных языков. 

Оклад членов Кабинета Министров составляет от 16 до 20 тыс. грн, и в последние годы он не менялся. Как минимум в октябре прошлого года члены правительства Алексея Гончарука получали примерно столько же, сколько и в Кабмине Владимира Гройсмана.

По данным издания “Слово и дело”, в октябре в пятерку самых высокооплачиваемых членов правительства вошли премьер Алексей Гончарук (61 916 грн), министр инфраструктуры Владислав Криклий (55 390 грн), вице-премьеры Михаил Федоров (52 629 грн) и Дмитрий Кулеба (48 523 грн), а также министр Кабмина Дмитрий Дубилет (48 000 грн). Сам Розенко на должности вице-премьера в 2018 году получал около 59 тыс. в месяц.

Самые низкие зарплаты в октябре 2019-го были у министра экономики Тимофея Милованова (15 133 грн), министра энергетики Алексея Оржеля (18 549 грн) и министра развития общин и территорий Алены Бабак (18 733 грн). 

Зарплаты министров за октябрь 2019 года. Инфографика: slovoidilo.ua
Зарплаты министров за октябрь 2019 года. Инфографика: slovoidilo.ua

Уже в декабре зарплаты министров и их заместителей существенно выросли.

Издание “Страна”, ссылаясь на декларации чиновников, писало, что руководители Министерства культуры, молодежи и спорта в декабре получили от 112 тыс. до 497 тыс. грн. Самую большую сумму – 497,7 тыс. грн – получил Ростислав Карандеев, работавший госсекретарем Министерства культуры в правительстве Гройсмана (он же возглавлял комиссию по ликвидации ведомства, в обновленном министерстве не работает). Собеседники издания утверждают, что около 350 тыс. грн из декабрьской зарплаты Карандеева – это компенсация за неиспользованные дни отпуска в предыдущем Кабмине (у него накопилось почти пять месяцев). Меньше всего – 112 тыс. – получил министр Владимир Бородянский, и все равно это вдвое больше, чем его предшественник Евгений Нищук получал в 2018 году.

Еще как минимум четыре министра получили за декабрь 2019 года больше 200 тыс. грн, сообщили “Українським новинам” в правительстве. Это министр иностранных дел Вадим Пристайко (234 тыс.), министр юстиции Денис Малюська (226 тыс.), министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов (222,6 тыс.) и министр соцполитики Юлия Соколовская (217 тыс.). У их предшественников зарплаты были в несколько раз ниже: Павел Климкин на посту главы МИД в 2018 году получал около 62 тыс. грн в месяц; экс-министр юстиции Павел Петренко – 48 тыс. грн; экс-министр экономического развития Степан Кубив – около 52 тыс.; Андрей Рева, возглавлявший Минсоцполитики, – почти 67 тыс.

МУЛЬТИМЕДИА

Зарплаты министров за декабрь 2019 года. Инфографика: ukranews.com

Значит, министры действительно подняли себе зарплаты?

Не совсем. Оклады остались неизменными, большую часть декабрьских зарплат министров составили дополнительные выплаты, в том числе за прошлые месяцы.

Так, из 234 тыс. грн, которые в декабре получил глава МИД Вадим Пристайко, оклад составил только 3047 грн; еще около 120 тыс. – это премии за октябрь, ноябрь и декабрь, командировочные и отпускные; 110 тыс. грн – материальная помощь на оздоровление и решение “социально-бытовых проблем”, писали “Українські новини”. Оклад премьер-министра Алексея Гончарука, получившего в декабре 76,2 тыс., составляет 20 тыс. грн. Еще 20 тыс. грн глава правительства получил в качестве надбавки за интенсивность труда, оставшиеся 36 тыс. – это премии за ноябрь и декабрь.

У некоторых членов правительства зарплата уменьшилась. Например, в ноябре и декабре Дмитрию Дубилету начислили 16 тыс. и 17 тыс. грн зарплаты, тогда как в октябре он получил почти 50 тыс. 

А что с зарплатами депутатов?

Похоже, что депутатские зарплаты, по крайней мере существенно, не изменились. Как и раньше, они рассчитываются на основании постановления №2240-VIII, принятого Верховной Радой в декабре 2017 года. Этим документом оклад нардепа был привязан к размеру прожиточного минимума.

Это подтвердил и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация зарплаты народных депутатов Украины. Однако она совсем не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – 100 тыс., где-то я видел 150 тыс. Изменение зарплаты [составит] около 3 тыс. грн для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом”, – сказал он 14 января на заседании парламента.

Некоторые СМИ указывали, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в январе 2020 года остался таким же, как и в декабре 2019-го, а значит, и зарплата депутатов не должна была индексироваться. Однако это не так: размер оклада привязан к прожиточному минимуму, установленному на 1 января, и декабрьское изменение на зарплату депутатов не влияет.

С 1 января 2020-го прожиточный минимум составляет 2102 грн (год назад – 1921 грн), в связи с этим оклады депутатов должны вырасти с 19–23 тыс. до 21–25 тыс. грн. С учетом надбавок депутаты получают примерно вдвое больше. Так, в октябре 2019 года депутатские зарплаты составляли около 43 тыс. грн, сообщили агентству LIGA.net в аппарате Рады. Руководителям парламента выплатили немного больше: Разумков получил 50,5 тыс. грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59,3 тыс. грн, вице-спикер Елена Кондратюк – 49,8 тыс. грн. Нардеп от “Слуги народа” Богдан Яременко писал в Facebook, что получает на руки около 38 тыс. грн.

Кроме того, нардепам положены компенсации за жилье, проезд, аренду офисов, на зарплату помощникам и тому подобное. Общий объем ежемесячных выплат на одного нардепа, по подсчетам агентства LIGA.net, составляет 100–150 тыс. грн. Примерно такую же сумму называли телеканалу “Наш” депутаты, опрошенные в октябре прошлого года.

В конце декабря в интервью журналу НВ глава фракции пропрезидентской партии “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что депутатская зарплата должна составлять 70–100 тыс. грн, но конкретные законодательные инициативы о повышении зарплат нардепов в последнее время не обсуждались.

Из-за скандала зарплаты министрам и депутатам урежут?

Премьер Алексей Гончарук утверждает, что с помощью повышения зарплат “прекратил позорную практику теневых схем и откатов в правительстве”.

“Наше правительство – первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Мы понимаем повышенное внимание к этому процессу, но это единственный правильный путь. Это – неотъемлемая часть преодоления коррупции во власти”, – написал он 14 января в Telegram.

Фото: EPA
Гончарук считает повышение зарплат министрам правильным решением. Фото: EPA

Премьер также заявил, что данными о декабрьских зарплатах манипулируют. “В некоторых случаях министры получили выплаты с задержкой в несколько месяцев”, – отметил Гончарук. Он пообещал, что представители Кабмина предоставят “детализацию с пояснениями” о полученных в декабре суммах.

15 января из-за общественного резонанса Кабинет Министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, “чтобы не продолжать практику огромных заработных плат”, написал в Telegram присутствовавший на заседании народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. По его данным, должностной оклад министров и руководителей центральных органов исполнительной власти установлен на уровне 33,6 тыс. грн (больше, чем сейчас), а размер ежемесячной надбавки за эффективность для вице-премьеров, министров и их заместителей не должен превышать 200% оклада. На сколько сократятся (и сократятся ли вообще) зарплаты высших чиновников после принятия этого решения, не ясно.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Павел Розенко заявил, что Рада от повышения зарплат депутатам отказалась, но только временно.

“Думаю, резонанс в обществе после публикаций в СМИ дошел до руководства Верховной Рады. И они включили заднюю в этом вопросе: мол, нет, вы не так поняли – мы лишь проиндексируем зарплаты на 3 тыс. грн. У меня есть данные, что нардепы хотят переждать пару месяцев, пока спадет шум, и снова вернутся к вопросу повышения своих зарплат”, – утверждает бывший вице-премьер.

Теги: Верховная Рада, Павел Розенко, Кабинет Министров, коррупция, Степан Кубив, Павел Петренко, Евгений Нищук, народные депутаты, Богдан Яременко, Павел Климкин, Дмитрий Кулеба, прожиточный минимум, индексация зарплат, Дмитрий Дубилет, Владислав Криклий, Андрей Рева, Вадим Пристайко, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Михаил Федоров, Алексей Гончарук, Давид Арахамия, Владимир Бородянский
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