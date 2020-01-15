В Кабмине в пять раз повысили зарплаты? Гончарук утверждает, что таким образом борется с коррупцией. Главное

Некоторые министры получили за декабрь прошлого года почти в пять раз больше, чем получали их предшественники Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

С чего начался зарплатный скандал?

13 января бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко написал в Facebook, что министры и их заместители получают в 3,5–5 раз больше, чем в предыдущем правительстве. По его информации, с 1 января должны поднять зарплату и народным депутатам.

“Активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в размере 200–500 тыс. грн. Обращаю внимание, что увеличение заработных плат министрам и их заместителям произошло по всем министерствам (в среднем в 3,5–5 раз)! По моей информации, с 1 января 2020 года в 2,5 раза будет увеличена зарплата и народным депутатам! Она будет превышать 100 тыс. грн”, – написал бывший чиновник.

Сколько вообще получают министры?

В соответствии с законом, зарплата госслужащих состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет (3% оклада за каждый год на госслужбе, но не больше 50% оклада), надбавки за ранг (от 200 до 1000 грн) и премии (не больше 30% оклада за год). Также могут устанавливаться надбавки за дополнительную нагрузку, интенсивность труда, доступ к гостайне, научные звания и знание иностранных языков.

Оклад членов Кабинета Министров составляет от 16 до 20 тыс. грн, и в последние годы он не менялся. Как минимум в октябре прошлого года члены правительства Алексея Гончарука получали примерно столько же, сколько и в Кабмине Владимира Гройсмана.

По данным издания “Слово и дело”, в октябре в пятерку самых высокооплачиваемых членов правительства вошли премьер Алексей Гончарук (61 916 грн), министр инфраструктуры Владислав Криклий (55 390 грн), вице-премьеры Михаил Федоров (52 629 грн) и Дмитрий Кулеба (48 523 грн), а также министр Кабмина Дмитрий Дубилет (48 000 грн). Сам Розенко на должности вице-премьера в 2018 году получал около 59 тыс. в месяц.

Самые низкие зарплаты в октябре 2019-го были у министра экономики Тимофея Милованова (15 133 грн), министра энергетики Алексея Оржеля (18 549 грн) и министра развития общин и территорий Алены Бабак (18 733 грн).

Зарплаты министров за октябрь 2019 года. Инфографика: slovoidilo.ua

Уже в декабре зарплаты министров и их заместителей существенно выросли.

Издание “Страна”, ссылаясь на декларации чиновников, писало, что руководители Министерства культуры, молодежи и спорта в декабре получили от 112 тыс. до 497 тыс. грн. Самую большую сумму – 497,7 тыс. грн – получил Ростислав Карандеев, работавший госсекретарем Министерства культуры в правительстве Гройсмана (он же возглавлял комиссию по ликвидации ведомства, в обновленном министерстве не работает). Собеседники издания утверждают, что около 350 тыс. грн из декабрьской зарплаты Карандеева – это компенсация за неиспользованные дни отпуска в предыдущем Кабмине (у него накопилось почти пять месяцев). Меньше всего – 112 тыс. – получил министр Владимир Бородянский, и все равно это вдвое больше, чем его предшественник Евгений Нищук получал в 2018 году.

Еще как минимум четыре министра получили за декабрь 2019 года больше 200 тыс. грн, сообщили “Українським новинам” в правительстве. Это министр иностранных дел Вадим Пристайко (234 тыс.), министр юстиции Денис Малюська (226 тыс.), министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов (222,6 тыс.) и министр соцполитики Юлия Соколовская (217 тыс.). У их предшественников зарплаты были в несколько раз ниже: Павел Климкин на посту главы МИД в 2018 году получал около 62 тыс. грн в месяц; экс-министр юстиции Павел Петренко – 48 тыс. грн; экс-министр экономического развития Степан Кубив – около 52 тыс.; Андрей Рева, возглавлявший Минсоцполитики, – почти 67 тыс.

МУЛЬТИМЕДИА

Зарплаты министров за декабрь 2019 года. Инфографика: ukranews.com

Значит, министры действительно подняли себе зарплаты?

Не совсем. Оклады остались неизменными, большую часть декабрьских зарплат министров составили дополнительные выплаты, в том числе за прошлые месяцы.

Так, из 234 тыс. грн, которые в декабре получил глава МИД Вадим Пристайко, оклад составил только 3047 грн; еще около 120 тыс. – это премии за октябрь, ноябрь и декабрь, командировочные и отпускные; 110 тыс. грн – материальная помощь на оздоровление и решение “социально-бытовых проблем”, писали “Українські новини”. Оклад премьер-министра Алексея Гончарука, получившего в декабре 76,2 тыс., составляет 20 тыс. грн. Еще 20 тыс. грн глава правительства получил в качестве надбавки за интенсивность труда, оставшиеся 36 тыс. – это премии за ноябрь и декабрь.

У некоторых членов правительства зарплата уменьшилась. Например, в ноябре и декабре Дмитрию Дубилету начислили 16 тыс. и 17 тыс. грн зарплаты, тогда как в октябре он получил почти 50 тыс.

А что с зарплатами депутатов?

Похоже, что депутатские зарплаты, по крайней мере существенно, не изменились. Как и раньше, они рассчитываются на основании постановления №2240-VIII, принятого Верховной Радой в декабре 2017 года. Этим документом оклад нардепа был привязан к размеру прожиточного минимума.

Это подтвердил и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация зарплаты народных депутатов Украины. Однако она совсем не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – 100 тыс., где-то я видел 150 тыс. Изменение зарплаты [составит] около 3 тыс. грн для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом”, – сказал он 14 января на заседании парламента.

Некоторые СМИ указывали, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в январе 2020 года остался таким же, как и в декабре 2019-го, а значит, и зарплата депутатов не должна была индексироваться. Однако это не так: размер оклада привязан к прожиточному минимуму, установленному на 1 января, и декабрьское изменение на зарплату депутатов не влияет.

С 1 января 2020-го прожиточный минимум составляет 2102 грн (год назад – 1921 грн), в связи с этим оклады депутатов должны вырасти с 19–23 тыс. до 21–25 тыс. грн. С учетом надбавок депутаты получают примерно вдвое больше. Так, в октябре 2019 года депутатские зарплаты составляли около 43 тыс. грн, сообщили агентству LIGA.net в аппарате Рады. Руководителям парламента выплатили немного больше: Разумков получил 50,5 тыс. грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59,3 тыс. грн, вице-спикер Елена Кондратюк – 49,8 тыс. грн. Нардеп от “Слуги народа” Богдан Яременко писал в Facebook, что получает на руки около 38 тыс. грн.

Кроме того, нардепам положены компенсации за жилье, проезд, аренду офисов, на зарплату помощникам и тому подобное. Общий объем ежемесячных выплат на одного нардепа, по подсчетам агентства LIGA.net, составляет 100–150 тыс. грн. Примерно такую же сумму называли телеканалу “Наш” депутаты, опрошенные в октябре прошлого года.

В конце декабря в интервью журналу НВ глава фракции пропрезидентской партии “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что депутатская зарплата должна составлять 70–100 тыс. грн, но конкретные законодательные инициативы о повышении зарплат нардепов в последнее время не обсуждались.

Из-за скандала зарплаты министрам и депутатам урежут?

Премьер Алексей Гончарук утверждает, что с помощью повышения зарплат “прекратил позорную практику теневых схем и откатов в правительстве”.

“Наше правительство – первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Мы понимаем повышенное внимание к этому процессу, но это единственный правильный путь. Это – неотъемлемая часть преодоления коррупции во власти”, – написал он 14 января в Telegram.

Гончарук считает повышение зарплат министрам правильным решением. Фото: EPA

Премьер также заявил, что данными о декабрьских зарплатах манипулируют. “В некоторых случаях министры получили выплаты с задержкой в несколько месяцев”, – отметил Гончарук. Он пообещал, что представители Кабмина предоставят “детализацию с пояснениями” о полученных в декабре суммах.

15 января из-за общественного резонанса Кабинет Министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, “чтобы не продолжать практику огромных заработных плат”, написал в Telegram присутствовавший на заседании народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. По его данным, должностной оклад министров и руководителей центральных органов исполнительной власти установлен на уровне 33,6 тыс. грн (больше, чем сейчас), а размер ежемесячной надбавки за эффективность для вице-премьеров, министров и их заместителей не должен превышать 200% оклада. На сколько сократятся (и сократятся ли вообще) зарплаты высших чиновников после принятия этого решения, не ясно.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Павел Розенко заявил, что Рада от повышения зарплат депутатам отказалась, но только временно.

“Думаю, резонанс в обществе после публикаций в СМИ дошел до руководства Верховной Рады. И они включили заднюю в этом вопросе: мол, нет, вы не так поняли – мы лишь проиндексируем зарплаты на 3 тыс. грн. У меня есть данные, что нардепы хотят переждать пару месяцев, пока спадет шум, и снова вернутся к вопросу повышения своих зарплат”, – утверждает бывший вице-премьер.