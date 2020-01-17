Зеленский попросил Гончарука подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина до 4 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "даст шанс" премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству, если будет решен ряд важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 января встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Видео обнародовала пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

Зеленский сказал, что рассмотрел обращение Гончарука об отставке и решил "дать шанс" премьеру и его правительству, если будут решены "некоторые важные вещи, беспокоящие общество", среди которых – вопросы зарплат чиновникам, премий топ-менеджменту НАК "Нафтогаз України" и другое.

Глава государства, в частности, попросил Гончарука наладить работу с комитетами Верховной Рады.

"Когда депутаты получают законопроекты – решительные, порой непопулярные, реформаторские – и у них даже нет времени с ними нормально ознакомиться, нормально поработать в комитетах, это ненормально. Нужно наладить этот процесс, наладить диалог с депутатами Верховной Рады", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что общество и он дали правительству большой кредит доверия.

"Мне кажется, вы еще не рассчитались за этот кредит перед нашим обществом. У вас достаточно энергии это сделать", – добавил Зеленский.

Гончарук поблагодарил президента.

"Мы обязательно задачи, поставленные вами, попробуем выполнить", – сказал премьер.

Он добавил, что 14 февраля Кабмин должен представить парламенту промежуточный отчет о работе. Президент попросил подготовить отчет до 4 февраля.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он "полный профан в экономике", а у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет", – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.