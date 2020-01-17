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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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История с заявлением Гончарука об отставке еще раз показывает, что вся власть держится на одном человеке – на Зеленском

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

1. Не завидую тем, кто придумал эту атаку через слив записей Гончарука. Поиграли на самолюбии президента? Ну и зря. Теперь им будет очень сложно реализовывать свои интересы.

2. Любопытно, какое отношение ко всей этой истории имеет Арсен Аваков. Участвовал? А то близкие к нему персонажи разгоняли истерику по скандалу очень старательно.

3. Премьер Гончарук удержался, но не надо думать, что у него теперь много времени. Уже очень скоро первая годовщина выборов президента, на которых победил Зеленский. Где конкретные большие успехи правительства? То, что правительство не допустило больших провалов за время работы и его не за что критиковать, еще не означает, что есть за что хвалить. Должно быть что-то конкретное, осязаемое и позитивное. До весны.

4. Скажите кто-нибудь Гончаруку, чтобы поменьше нервничал, а то перестает контролировать эмоции и переигрывает, и чтобы абсолютно всегда и со всеми говорил так, словно знает, что его записывают.

5. Фракции меньшинства в Верховной Раде еще раз показали, что не умеют влиять на ситуацию без рычагов власти. Наделать громких заявлений, покричать и потом затусоваться в телестудиях своих партийных каналов, отрабатывая выгодные тезисы, – это уже не политика. Это холостая активность.

6. Вся эта история с заявлением Гончарука об отставке еще раз показывает, что вся власть держится на одном человеке – на Зеленском. Пока его электоральный вес не растрачен, власть переживет любые проблемы. Но если не сделать жизнь власти наконец-то системной, то сохранять вес Зеленского будет все сложнее.

7. Все наши известные инсайдеры – обломались. Никто не предугадал, каким будет развитие событий. Никто не выдал никаких инсайдов по заявлению премьера и коммуникации вокруг него. А почему? А потому, что это не инсайды обычно у нас. Либо сливы и слухи, либо продукт догадок и аналитической работы. Причем сливов и слухов несопоставимо больше, чем элементарного обдумывания и анализа.

Источник: Дмитрий Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: отставка, Владимир Зеленский, Дмитрий Литвин, Алексей Гончарук
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