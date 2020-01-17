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Гончарук: Правительство продолжит работу в штатном режиме до решения президента

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал президенту Украины Владимиру Зеленскому, написано на имя главы парламента. Зеленский может передать документ в Раду в любой момент.

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Гончарук: Мы все пришли во власть благодаря Владимиру Зеленскому
Гончарук: Мы все пришли во власть благодаря Владимиру Зеленскому 
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

17 января во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия решения президентом Украины Владимиром Зеленским о его отставке, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я передал президенту свое заявление об отставке, оно оформлено в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя главы Верховной Рады, и у президента есть право внести его в парламент в любой момент. Это связанно с тем, что мы одна команда. Мы все пришли во власть благодаря Владимиру Зеленскому", – сказал он.

Гончарук добавил, что в последнее время в отношении правительства ведется множество информационных атак и манипуляций. 

"Цель этих атак и манипуляций – посеять раздор внутри команды. Создать впечатление якобы кто-то не уважает президента. Это неправда… Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", – заявил он.

Утром 17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". 

Решение премьер-министра связанно с публикацией на YouTube-канале "Как обмануть президента" аудиозаписей разговоров, которые якобы состоялись между ним и министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием, а также его заместителем Екатериной Рожковой. 

По информации главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Зеленский не примет отставку Гончарука.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Теги: Украина, правительство, отставка, Владимир Зеленский, парламент, Алексей Гончарук
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