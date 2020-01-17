В Раде отменили час вопросов к правительству из-за заявления Гончарука об отставке

Члены Кабмина не пришли в парламент на час вопросов к правительству, так как они в это время проводят консультации по поводу заявления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

17 января в Верховной Раде Украины не будет запланированного часа вопросов к правительству. Об этом во время заседания заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено на согласительм совете – будет министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он ответит на т.н. вопросы, которые были указаны", – сказал Разумков.

После спикер Рады сообщил, что парламент уходит на перерыв до 10.50.

Утром 17 января Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства".

Решение премьер-министра связанно с публикацией на YouTube-канале "Как обмануть президента" аудиозаписей разговоров, которые якобы состоялись между ним и министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием, а также его заместителем Екатериной Рожковой.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что его фракция не поддерживает идею отставки Гончарука.