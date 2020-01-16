Арахамия заявил, что фракция “Слуга народа” не поддержала отставку Гончарука

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на заседании фракции за отставку премьер-министра Алексея Гончарука выступило только 10 нардепов.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано 29 августа 2019 года Фото: kmu.gov.ua

Фракция "Слуга народа" не поддерживает идею отставки премьер-министра Алексея Гончарука, голосов за такое решение нет, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина". Он сообщил, что это стало понятно после сигнального голосования на заседании фракции.

"Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки [отставки Гончарука], правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего..." – сказал он.

В комментарии журналистам в парламенте Арахамия сказал, что считает слитые в сеть аудиозаписи с голосом, похожим на голос премьера, монтажом.

"Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции..." – цитирует главу фракции "Слуга народа" агентство "Укринформ".

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет. Информация, касающаяся заявления об отставке премьер-министра, не соответствует действительности", – сказано в сообщении.