Милованов: Гончарук – лучший премьер-министр за всю историю Украины

О том, что Алексей Гончарук – "лучший премьер-министр за всю историю" страны, свидетельствует, кроме прочего, отсутствие коррупции в правительстве, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Милованов: В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было Фото: kmu.gov.ua

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил в Facebook, что поддерживает главу украинского правительства Алексея Гончарука.

"Алексей – лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Есть квоты в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", – написал он.

Милованов считает, что сейчас украинская экономика находится в "лучшем за годы" состоянии.

"Сейчас экономика Украины растет высокими темпами – во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе... Укрепление обменного курса и накопление международных резервов (до семилетнего максимума – $25 млрд) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса... Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 года сократился до $3,4 млрд (с $4,2 млрд за 11 месяцев 2018 года), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до $2,5 млрд за этот же период", – написал министр.

Он также рассказал об экономической стратегии правительства.

"Правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику и инвестиции. Краткосрочный рост придет из-за увеличения внутренних и внешних инвестиций... Средне- и долгосрочный рост обеспечивается структурными реформами. Прежде всего – в трех ключевых направлениях: рынок труда, рынок капитала и рынок земли", – добавил Милованов.

"Все это делается сегодня ради развития и благосостояния завтра. Мы не боимся вызовов, мы делаем правильные и иногда непопулярные вещи – такие, как законопроект о труде. Это все нужно было сделать 20 лет назад, и тогда бы мы сегодня имели успешную страну. Мы действуем быстро, и это не нравится многим. Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить – это нормально. У них не получится, и мы – вся Украина – победим", – подытожил министр.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.

Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Также этот человек называл себя "полным профаном" в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. 16 января опубликован третий фрагмент аудиозаписи. По данным ZN.ua, всего может быть 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины опровергают эту информацию.

Премьер-министр 16 января заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные атаки в соцсетях и СМИ". По словам главы Кабмина, это свидетельствует, что его команда "на правильном пути".

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого работал замглавы Офиса президента Украины.