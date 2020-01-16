Милованов: Был ли я сексоголиком в молодости? Можно и так сказать

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире канала ZIK 15 января заявил, что ранее женщины были его "слабостью".
"Была в молодости большая проблема", – сказал Милованов.
Ведущая Наташа Влащенко спросила: "Вы были сексоголиком в молодости?"
"Можно и так сказать. Но это из-за танцев на самом деле. Из-за сальсы. Но это уже давно прошло, где-то лет 10... Там все такие, знаете, танцуют, атмосфера такая, все на каком-то фестивале, все всем нравится, все легко. Такая культура немного интересная. Но уже лет 10 это не является слабостью", – ответил министр.
Милованов был назначен министром 29 августа 2019 года.