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Милованов: Был ли я сексоголиком в молодости? Можно и так сказать

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что занимался танцами.

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Милованов: Была в молодости большая проблема
Милованов: Была в молодости большая проблема
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире канала ZIK 15 января заявил, что ранее женщины были его "слабостью".

"Была в молодости большая проблема", – сказал Милованов.

Ведущая Наташа Влащенко спросила: "Вы были сексоголиком в молодости?"

"Можно и так сказать. Но это из-за танцев на самом деле. Из-за сальсы. Но это уже давно прошло, где-то лет 10... Там все такие, знаете, танцуют, атмосфера такая, все на каком-то фестивале, все всем нравится, все легко. Такая культура немного интересная. Но уже лет 10 это не является слабостью", – ответил министр.

Милованов был назначен министром 29 августа 2019 года.

Теги: Украина, Тимофей Милованов
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