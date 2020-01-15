Около половины украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или за рубежом – Милованов

Чтобы выйти на европейский уровень безработицы, нужно разрешить все виды трудоустройства, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально, остальные – либо нелегально, либо на заработках за рубежом, заявил 14 января на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщило "Громадське".

"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работают в другой стране, или работают неформально", – сказал Милованов.

По его словам, неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

Милованов также отметил, что в течение следующих пяти лет правительство планирует выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам, а для этого необходимо ввести максимально гибкое законодательство о труде и разрешить все виды трудоустройства.

Действующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) принят в 1971 году. 28 декабря 2019 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений. В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об оплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.

Международная конфедерация профсоюзов выступила против законодательной инициативы Кабинета Министров Украины, касающейся изменений в трудовом законодательстве.