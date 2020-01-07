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Ситуацию с профсоюзами нужно менять – Милованов

В Украине есть профсоюзы, которые на самом деле работают на руководство предприятий, отметил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. По его словам, ситуацию нужно менять.

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Милованов подчеркнул, что профсоюзы должны отстаивать права рабочих
Милованов подчеркнул, что профсоюзы должны отстаивать права рабочих
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Ситуацию с профсоюзами в Украине нужно менять. Такое мнение 7 января в Facebook выразил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Профсоюзы есть разные. Есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий. Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена", – написал он.

По словам министра, "настоящие, эффективные, профсоюзы должны получить доступ к ресурсам, а те, которые паразитируют на рабочих, должны быть остановлены".

Милованов подчеркнул, что профсоюзы обязаны отстаивать права рабочих.

"Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях, где у людей нет альтернативы? То есть там, где не работает конкуренция за работника? Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?" – отметил министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1574852016017308&id=100004775745586

28 декабря 2019 года Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений. В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об оплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.

30 декабря Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) выступила против законодательной инициативы Кабмина, касающейся изменений в трудовом законодательстве. В ITUC считают, что принятие закона может повлечь ряд последствий, в том числе вытеснение профсоюзов.

Теги: Украина, профсоюзы, Тимофей Милованов
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