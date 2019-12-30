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Кабмин внес в Раду проект закона о труде

Зарегистрированный Кабинетом Министров в Верховной Раде законопроект №2708 "О труде" предусматривает ряд нововведений, целью которых является увеличение количества легальных рабочих мест и повышение доходов работников по всей Украине, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента
Текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента
Фото: Верховна Рада України / Facebook

28 декабря Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708 "О труде". 

Документа еще нет на сайте парламента, но премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал в Telegram, что в нем есть пять ключевых нововведений, предусматривающих: 

  1. сохранение и расширение социальных прав работников;
  2. увеличение количества легальных рабочих мест;
  3. равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
  4. повышение доходов работников по всей Украине;
  5. гармонизация украинского законодательства с европейским.

Исходя из текста проекта закона, который опубликовал в Telegram главный редактор "Радіо НВ" Валерий Калныш, Кабмин предлагает ввести ряд новых понятий и ликвидацию дейтсвующего с 1973 года Кодекса законов о труде (КЗоТ). 

В частности, авторы законодательной инициативы предложили семь видов договоров между работодателем и сотрудником: срочный (не более чем на 5 лет), краткосрочный (до двух месяцев), сезонный (не более восьми месяцев), с нефиксированным рабочим временем (предусматривающий свободный график и оплату только за выполненную работу), ученический (с работником, который совмещает работу и учебу, на срок до шести месяцев) и договор с домашним работником.

КЗоТ предусматривает возможность подписания только трех видов договоров – бессрочного, на определенный срок (по согласованию сторон) и на срок выполнения определенной работы. 

Кроме того, документ регулирует процесс репатриации – возвращения работника, например моряка, который находится заграницей в командировке, в Украину. Обязанность организовать репатриацию возлагается на работодателя. 

Также законопроект предусматривает отках бумажных трудовых книжек. "Учет трудовой деятельности работников осуществляется в электронной форме", – говорится в ст. 9 проекта. 

В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта, в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об отплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения. 

Теги: Кабинет Министров, доходы, Валерий Калныш, законодательство, законопроект, Трудовой кодекс, работа, Алексей Гончарук
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