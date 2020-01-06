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Международные профсоюзы обеспокены из-за предложения Кабмина Украины поменять Трудовой кодекс

В случае принятия закона №2708 "О труде", который в Верховной Раде зарегистрировал Кабинет Министров, украинские работники будут лишены правовой защиты, считают в Международной конфедерации профсоюзов.

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Кабмин внес в Раду проект закона о труде 28 декабря
Кабмин внес в Раду проект закона о труде 28 декабря
Фото: Урядовий портал / Facebook

Международная конфедерация профсоюзов (ITUCвыступила против законодательной инициативы Кабинета Министров Украины, касающейся изменений в трудовом законодательстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 декабря.

Если проект закона №2708 "О труде" будет принят, украинские работники будут лишены правовой защиты, а профсоюзы – возможности защищать их, сказано в заявлении. 

В ITUC считают, что принятие закона может повлечь ряд последствий: 

  • упрощение процедуры увольнения работников в любой момент по желанию работодателя;
  • заключение краткосрочных индивидуальных трудовых договоров и договоров с нефиксированным рабочим временем;
  • сверхурочная работа, "которая станет нормой и будет оплачиваться в пять раз меньше, чем раньше";
  • отмена некоторых соцгарантий и снижение статуса матерей с маленькими детьми;
  • возможность перевода работника на другое рабочее место без его согласия;
  • вытеснение профсоюзов.

В заявлении подчеркивается, что текст законопроекта не обсуждали с профсоюзами. Украинское правительство не обратилось за помощью в Международную организацию труда, так как проект нарушает несколько конвенций МОТ, убеждены в ITUC. 

"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов. Мы осуждаем неосторожное нарушение украинским правительством своих международных обязательств, из-за чего страна рискует потерять важнейшую поддержку в Европе и мировом сообществе", – заявила генсек конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.

Дейстсвующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) принят в 1971 году.

28 декабря Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений. 

В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об оплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения. 

Теги: Кабинет Министров, профсоюзы, законодательство, законопроект, Трудовой кодекс
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