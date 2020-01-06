Международные профсоюзы обеспокены из-за предложения Кабмина Украины поменять Трудовой кодекс

Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) выступила против законодательной инициативы Кабинета Министров Украины, касающейся изменений в трудовом законодательстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 декабря.
Если проект закона №2708 "О труде" будет принят, украинские работники будут лишены правовой защиты, а профсоюзы – возможности защищать их, сказано в заявлении.
В ITUC считают, что принятие закона может повлечь ряд последствий:
В заявлении подчеркивается, что текст законопроекта не обсуждали с профсоюзами. Украинское правительство не обратилось за помощью в Международную организацию труда, так как проект нарушает несколько конвенций МОТ, убеждены в ITUC.
"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов. Мы осуждаем неосторожное нарушение украинским правительством своих международных обязательств, из-за чего страна рискует потерять важнейшую поддержку в Европе и мировом сообществе", – заявила генсек конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.
Дейстсвующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) принят в 1971 году.
28 декабря Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений.
В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об оплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.