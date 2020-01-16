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"Ухандохали экономику". Обнародована вторая часть "разговоров Гончарука"

Согласно аудиозаписи разговора, в котором якобы участовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, глава Национального банка Украины Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова, собеседники говорили о снижении экономического роста в четвертом квартале.

 
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По данным СМИ, записи "разговоров Гончарука" состоят из 14 частей
По данным СМИ, записи "разговоров Гончарука" состоят из 14 частей
Фото: kmu.gov.ua

YouTube-канал "Как обмануть президента" вечером 15 января обнародовал вторую часть аудиозаписей, якобы записанных во время разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства. 

В подписи к записи указано, что в беседе с премьером участвует министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, глава Национального банка Украины Яков Смолий, его заместитель Екатерина Рожкова и заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

ВИДЕО
Видео: Как обмануть президента / YouTube

Собеседники обсуждают снижение экономического роста и инфляцию в Украине. 

"Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так... и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу [Верховную] Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост, вот он будет 4,4 [%].., а сейчас будет по некоторым оценкам 2[%]. И [скажут, что] "ухандохали экономику". Реформаторы эти, как сказать, "соросята", ухандохали экономику. Были "крепкие хозяйственники" – при них было 4,6 %, пришли "соросята" – экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет", – сказал человек с голосом Гончарука. 

Женщина, чей голос похож на голос Рожковой отметила, что в "глобальном измерении все хорошо".

"Только это "хорошо" непонятно никому кроме нас", – добавила собеседница, чьи слова приписывают Маркаровой. 

Также авторы YouTube-канала утверждают, что Ковалив принимала участие в обсуждении, и говорила о планировании в экономике. Однако она заявила, что не была на этой встрече. 

Кроме того, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила в Telegram, что голос, который приписали Ковалив, принадлежит главному экономисту Минфина Александре Бетлий. 

Первую часть аудиозаписей обнародовали 15 января. Там собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны, а женщина с голосом Рожковой аудиозаписи озвучила дату разговора – 16 декабря. Якобы Гончарук на этой записи признал, что он "полный профан в экономике"

Кабинет Министров информировал, что в этот день в правительстве прошла встреча в формате "на кофе", на которой присутствовали Гончарук, Маркарова, Милованов, Смолий, Рожкова, а также другие представители правительства и НБУ. Решений на таких встречах в Кабмине не принимают, сообщали в правительстве.

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. По данным ZN.ua всего может быть опубликовано 14 частей таких записей. 

Теги: Кабинет Министров, инфляция, экономика, Соня Кошкина, Юлия Ковалив, Екатерина Рожкова, Оксана Маркарова, Яков Смолий, прослушка, записи, Тимофей Милованов, Алексей Гончарук
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