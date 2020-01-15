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Голос, похожий на Гончарука: Пока у президента в голове будет пустое место и туман, туда будет прилетать хрень с облигациями

Аудиозаписи, на которых слышны голоса, похожие на голоса премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы Национального банка Украины Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, обнародовали перед заседанием фракции "Слуга народа", чтобы обосновать объявление недоверия Гончаруку, пишет ZN.UA. Участники беседы говорили о том, как объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны.

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На аудиозаписи слышно, как человек с голосом Гончарука сказал, что Зеленский попросил "перестать морочить ему голову" и "нормально объяснить, есть ли в бюджете дыра в $50 млрд"
На аудиозаписи слышно, как человек с голосом Гончарука сказал, что Зеленский попросил "перестать морочить ему голову" и "нормально объяснить, есть ли в бюджете дыра в $50 млрд"
Фото: kmu.gov.ua

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. 

"Было тайным – стало явным. История, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" [Украины Владимиру] Зеленскому", – сказано в подписи к видео. 

ВИДЕО
Видео: Как обмануть президента / YouTube

Участники беседы говорили о том, как объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны. В аудиозаписи озвучена вероятная дата разговора – 16 декабря. 

Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, сказал, что президент попросил "перестать морочить ему голову" и "нормально объяснить, есть ли в бюджете дыра в $50 млрд".

"У Зеленского очень примитивное – в смысле, простое – понимание экономических процессов... Как ему внятно объяснить следующее: в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности. Гривну все раскачивали, поэтому она была слабее, чем должна была быть экономически. Это я сейчас фантазирую. После выборов все рассказывали, что гривна бахнет, будет за 50. Поэтому что она сделала? Сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически. Потом люди увидели: парламент сильный, молодой, гривна укрепляется. Страхи, которые были перед выборами, не подтверждаются, потом – новый, сильный президент, бла-бла-бла, уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться", – сказал он.

По словам якобы Гончарука, Зеленскому нужно реалистично показать это. 

"Потому что пока у нас не будет у президента ответа на вопрос, у него будет пустое место там и ему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", – добавил он. 

По данным источников ZN.UA, это первая из 14 частей аудиозаписей, которые, возможно, будут обнародованы. Издание написало, что в 19.00 сегодня началось собрание фракции "Слуга народа". По мнению собеседников журналистов во фракции, записи специально слили перед этим заседанием, чтобы появились основания для объявления недоверия Гончаруку. 

Telegram-канал "УП.Off the record", который ведут журналисты издания "Украинская правда", сообщил, что депутаты на собрании ссорятся из-за этой записи, а нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский "подстрекают коллег выразить недоверие премьеру".

Вместе с тем, по данным собеседников журналистов, большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком. Дубинский в Telegram писал, что Гончарук "должен сам написать заявление" об отставке.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа.

Теги: депутаты, правительство, отставка, Екатерина Рожкова, Александр Дубинский, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Максим Бужанский, Алексей Гончарук, заседание
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