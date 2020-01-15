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Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков – Гончарук

Украинское правительство работает над усилением безопасности пассажирских перевозок, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Риск-ориентированный подход повлияет на периодичность плановых проверок перевозчиков
Гончарук: Риск-ориентированный подход повлияет на периодичность плановых проверок перевозчиков
Фото: ЕРА

Правительство Украины на заседании 15 января утвердило решение о риск-ориентированном подходе для проверок перевозчиков, заявил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Усиливаем безопасность пассажирских перевозок. Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", – написал Гончарук.

По его словам, "если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сперва будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большого количества нарушений ПДД, а также нарушений режима труда и отдыха водителей".

Летом 2018 года экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что в Украине около 50% автобусных перевозок осуществляется без соответствующих документов.

Теги: транспорт, Украина, ПДД, правительство РФ, безопасность, перевозки, Алексей Гончарук
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