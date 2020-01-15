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Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов Кабмина – Гончарук

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство создало 264 вспомогательных органа.

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Гончарук заявил, что в правительстве был проведен аудит
Гончарук заявил, что в правительстве был проведен аудит
Фото: ЕРА

Кабинет Министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило актуальность. Об этом 15 января сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, среди ликвидированных оказались межведомственные комиссии и координационные органы.

"Ранее мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины", – написал Гончарук.

В сообщении премьер указал, что правительство также создало 264 вспомогательных органа. Позднее эта информация была удалена из публикации.

Теги: Кабинет Министров, правительство, аудит, премьер-министр, Алексей Гончарук
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