Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов Кабмина – Гончарук

Кабинет Министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило актуальность. Об этом 15 января сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, среди ликвидированных оказались межведомственные комиссии и координационные органы.
"Ранее мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины", – написал Гончарук.
В сообщении премьер указал, что правительство также создало 264 вспомогательных органа. Позднее эта информация была удалена из публикации.