Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве – СМИ

По данным "Украинской правды", 13 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены его команды отчитались перед президентом Украины Владимиром Зеленским о проделанной работе. На совещании речь о возможной ротации в Кабмине не шла.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончарук заявил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им поставили в ОПУ, сообщает "Украинская правда"
Гончарук заявил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им поставили в ОПУ, сообщает "Украинская правда"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука. Об этом 14 января "Украинской правде" сообщили источники во фракции "Слуга народа".

По данным издания, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОПУ, Кабинета Министров и Верховной Рады. На ней фактически происходил отчет Гончарука и его правительства перед президентом.

Премьер-министр заявил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им поставили в ОПУ, рассказали собеседники.

На совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине, утверждают источники.

Верховная Рада назначила новое правительство 29 августа 2019 года, его возглавил Алексей Гончарук. Средний возраст членов Кабмина – 40 лет, это самое молодое правительство в истории Украины.

4 октября парламент утвердил пятилетнюю программу деятельности правительства. Она, в частности, предусматривает рост экономики на 40%, $50 млрд прямых иностранных инвестиций. положительный демографический тренд, создание 1 млн новых рабочих мест и другое.

7 ноября Зеленский заявлял, что если до конца года Кабмин не продемонстрирует результатов работы, с некоторыми его членами могут попрощаться.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, правительство, Владимир Зеленский, Слуга народа, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS