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За три недели в Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС – Гончарук

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правоохранители арестовали 275,4 т горючего по результатам проверок АЗС.

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В Украине планируют до 9 января побороть проблему нелегальных заправок
В Украине планируют до 9 января побороть проблему нелегальных заправок
Фото: pixabay.com

За три недели Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проверили 787 автомобильных заправок. Об этом 5 января сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС, а 111 заправок демонтировали. По результатам проверки было арестовано 275,4 т горючего.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/170392094340710

"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно скорее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", – подчеркнул премьер.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.

24 декабря в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.

28 декабря СБУ информировала о ликвидации около 300 АЗС, в результате деятельности которых за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов.

3 января в ГФС сообщили о закрытии 264 заправок.

Теги: СБУ, экономика, арест, АЗС, ГФС, Государственная фискальная служба, Алексей Гончарук, Служба безопасности Украины
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