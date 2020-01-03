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ГФС ликвидировала 264 нелегальные заправки

Государственная фискальная служба отчиталась об изъятии топлива и оборудования незаконных заправок общей стоимостью более 120 млн грн.

В Украине закрыли 264 нелегальные АЗС
В Украине закрыли 264 нелегальные АЗС
Фото: pixabay.com

В рамках противодействия незаконным заправкам Государственная фискальная служба с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020-го ликвидировала 264 нелегальные АЗС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За указанный период было изъято более 3,5 т горюче-смазочных материалов общей стоимостью более 63 млн грн и оборудование на сумму более 57 млн грн.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/2954281441272493

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.

24 декабря в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС.

28 декабря Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации около 300 АЗС, в результате деятельности которых за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов.

Теги: Украина, АЗС, ГФС, Государственная фискальная служба, правоохранители, деятельность, нефтепродукты
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