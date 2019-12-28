Более 10 млрд грн неуплаченных налогов за два года. В СБУ отчитались о закрытии нелегальных АЗС

Служба безопасности Украины провела масштабную проверку автомобильных заправочных комплексов на территории всей страны по поручению президента Владимира Зеленского.

Служба безопасности Украины закрыла около 300 нелегальных АЗС во всех регионах Украины в рамках более 20 уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28 декабря.

Согласно оценке экспертов, в результате деятельности этих АЗС за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов. В СБУ отметили, что заправки функционировали с нарушением требований законодательства и несли повышенную опасность для окружающих.

Спецоперация по проверке АЗС проводилась по поручению президента Владимира Зеленского.

23 декабря Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.

24 декабря в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончаренко заявил, что поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС.