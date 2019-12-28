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Более 10 млрд грн неуплаченных налогов за два года. В СБУ отчитались о закрытии нелегальных АЗС

Служба безопасности Украины провела масштабную проверку автомобильных заправочных комплексов на территории всей страны по поручению президента Владимира Зеленского.

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СБУ закрыла около 300 нелегальных АЗС
СБУ закрыла около 300 нелегальных АЗС
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины закрыла около 300 нелегальных АЗС во всех регионах Украины в рамках более 20 уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28 декабря.

Согласно оценке экспертов, в результате деятельности этих АЗС за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов. В СБУ отметили, что заправки функционировали с нарушением требований законодательства и несли повышенную опасность для окружающих.

Спецоперация по проверке АЗС проводилась по поручению президента Владимира Зеленского.

23 декабря Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.

24 декабря в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончаренко заявил, что поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС.

Теги: СБУ, Украина, налоги, АЗС, законодательство, Владимир Зеленский, спецоперация, деятельность, проверки, Служба безопасности Украины
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