В Украине будет работать онлайн-система по контролю за лесным хозяйством – Гончарук

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, с помощью централизованной онлайн-системы государство будет контролировать рынок древесины от вырубки до продажи.

В Украине заработает онлайн-система по контролю за рубкой леса. Об этом 14 января на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, его выступление транслировал телеканал "Наш".

Глава правительства отметил, что с нелегальными работами в лесном хозяйстве будет происходить то же, что происходило с залами игровых автоматов, а сейчас происходит с нелегальными заправками.

"Каждое предприятие, которое сейчас рубит лес, теперь должно работать в централизованной онлайн-системе, которая позволяет отслеживать происхождение древесины. То есть после того как деревце рубится, его путь, который проходит до производства и продажи, должен контролироваться с помощью онлайн-средств", – сказал Гончарук.

По словам главы правительства, достигнута договоренность, "что в ближайшее время вся продажа всей древесины, которая рубится в Украине, будет происходить прозрачно, через онлайн-площадки, аукционы".

"То есть вот эти соглашения, подковерные договоренности, которые существовали до этого и позволяли существовать "серому" рынку, – они уходят в прошлое", – заявил Гончарук.

Он подчеркнул, что на эффект от нововведения посмотрят "через несколько недель".