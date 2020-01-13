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Гончарук: По моему поручению на таможне заработали все сканеры

Время на проверку грузов на таможне после запуска сканеров сократится до 10 минут вместо нескольких часов, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук о сканерах на таможне: Это должно искоренить коррупцию на таможне
Гончарук о сканерах на таможне: Это должно искоренить коррупцию на таможне
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 января в Facebook заявил, что "по его поручению" на таможне заработали все сканеры. 

"По моему поручению на таможне заработали все сканеры! Теперь время на проверку груза сократится до 10 минут... Это должно искоренить коррупцию на таможне. Сканирование происходит без участия сотрудников, поэтому и время на проверку груза сокращается. К примеру, в пункте пропуска "Чоп" досмотр груза сократился до семи минут вместо трех-четырех часов! Сканеры автоматически посылают данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", – написал премьер.

Гончарук отметил, что сегодня сканер запустили в пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области. Также сканеры работают в таможенных пунктах в Краковце, Раве-Русской, Шегинях во Львовской области, в Ужгороде, в Чопе Закарпатской области и в Порубном Черновицкой области.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/173357064044213

Стационарные сканеры – это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, которые перемещают скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.

В декабре 2019 года Кабмин сообщил, что сканеры на таможне начали вводить в эксплуатацию.

Теги: граница, таможня, Государственная таможенная служба Украины, Алексей Гончарук
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